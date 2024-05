Ficar una agulla en un plàtan, el truc que cada vegada fa més gent

El plàtan és una fruita saludable que proporciona una gran quantitat de nutrients essencials i pot formar part d'una dieta equilibrada i saludable.

El nutrient més conegut és el potassi, però a més té més minerals -com el magnesi i el manganès-, és font de vitamines -com la vitamina C i la vitamina B6-, conté una gran quantitat de fibra -que ajuda a mantenir un sistema digestiu saludable i a controlar els nivells de sucre a la sang-, antioxidants -que ajuden a prevenir el dany cel·lular i reduir el risc de malalties cròniques - i els seus carbohidrats aporten energia ràpida i duradora.

Nutricionistes i experts en dietètica asseguren que menjar dos plàtans al dia pot fer meravelles per a la teva salut. I per fer més fàcil aquesta tasca, hi ha un truc que permet menjar-lo de manera fàcil i senzilla, sense embrutar-se les mans.

Per a fer-ho, només necessites una agulla. Amb ella, i sobre la pell del plàtan, punxes i mous l'agulla de forma suau a dreta d'esquerra uns mil·límetres.

Repetiu l'operació de dalt a baix, movent l'agulla i punxant al llarg del plàtan diverses vegades.

Posteriorment, es treu una part de la pell i 'voilà': estarà trossejat a rodanxes i es podrà menjar en petits trossos de forma fàcil i bona.

Cal tenir en compte que inserir una agulla en un plàtan pot causar mal a la fruita, fent-la més susceptible a la contaminació. A més, cal anar amb compte, perquè l'agulla pot contenir microorganismes nocius. També hi ha el risc que et punxis amb l'agulla mentre la manipules.