Què diu la polèmica cançó d'Israel per a Eurovisió? Aquesta és la seva lletra traduïda al català

Israel estarà a la final d'Eurovisió que se celebra aquest dissabte malgrat la polèmica. En una segona semifinal marcada pels aplaudiments enllaunats amb els quals l'organització va contrarestar els crits del públic, la cantant Eden Golan va interpretar 'Hurricane' fent cas omís a la gran oposició que hi ha a la seva participació en la 68a edició del Festival de la Cançó.

La controvèrsia va més enllà que Israel participi en el popular certamen enmig de la seva feroç guerra contra Gaza, que ja ha matat a gairebé 35.000 palestins en set mesos. La lletra de la balada que interpreta Golan ha estat reescrita diverses vegades pel seu polèmic contingut polític, ja que nombroses veus veien vinculat a l'atac de Hamàs del 7 d'octubre que va deslligar el conflicte bèl·lic.

El tema es diu 'Hurricane' (huracà, en català), però primer va ser titulat com 'October Rain' (Pluja d'octubre). La Unió Europea de Radiodifusió (UER), a càrrec de l'organització del festival i que el 2022 va expulsar a Rússia per la invasió a Ucraïna, va desqualificar la cançó al març després de determinar que contenia referències polítiques. "Tots eren bons nens, cadascun d'ells; no queda aire per a respirar" es va filtrar que cantaria la candidata, en un intent del país per rentar la seva imatge.

La lletra definitiva també al·ludeix a la guerra

L'oposició a la participació d'Israel és tal que la televisió belga va tallar l'emissió de la segona semifinal d'Eurovisió quan Golan va sortir a l'escenari acompanyada per sis ballarins. Així i tot, 'Hurricane' va sonar a Malmö, la ciutat sueca que acull el certamen, i la seva lletra en català diu el següent:

Escriptora de la meva simfonia, juga amb mi / mira'm als ulls i veuràs / a la gent allunyar-se sense dir-se mai adeu.

Algú va robar la lluna aquesta nit, va prendre la meva llum / tot és blanc i negre, / qui és el ximple que va dir que els nois no ploren?

Hores i hores i poders / la vida no és un joc però és nostra / mentre el temps es posa salvatge.

Cada dia estic perdent el cap / aferrant-me en aquest misteriós viatge.

Ballant en la tempesta, no tinc res a ocultar / pren-ho tot i deixa el món enrere.

Amor, promet-me que m'abraçaràs una altra vegada / encara segueixo destrossada per aquest huracà / aquest huracà.

Vivint en una fantasia, èxtasi / tot està destinat a ser / estarem de pas però l'amor mai morirà.

Hores i hores i poders / la vida no és un joc però és nostra / mentre el temps es posa salvatge.

Cada dia estic perdent el cap / aferrant-me en aquest misteriós viatge.

Ballant en la tempesta, no tinc res a ocultar / pren-ho tot i deixa el món enrere.

Amor, promet-me que m'abraçaràs una altra vegada / encara segueixo destrossada per aquest huracà / aquest huracà / aquest huracà...

No es necessiten grans paraules, només oracions / fins i tot quan és difícil mirar / sempre tindràs per a mi una llumeta.