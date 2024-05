Alt nivell musical per celebrar la 25a edició dels Pòdiums de Sant Joan

Alt nivell musical en la celebració de la vint-i-cinquena edició dels Pòdiums de Música de Cambra que organitza l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada, patrocinats pel consistori bagenc. Dotze grups de música cambra entre duets, trios i un quartet, es van disputar, dissbate, el premi d’alguna de les tres categories: la C per a menors de 18 anys, la B de fins a 23 anys i la A per als d’entre 24 i 30 anys. Durant el matí i part de la tarda, el jurat forma per Agustí Charles, Daniel Perpiñán i Gabriel Coll, va afrontar una deliberaració "realment complexa per la gran qualitat de tots els grups presentats", com apuntava l'organització.

En la categoria A, el premi se'l va endur el Dúo Naktê, format per Victor Orts Langa, Saxòfon i Julen Murga Olabegoya, acordió. De manera excepcional, s’atorgà excepcionalment un accèssit a aquesta categoria pel Trio Kórena, format per Cristina Parés González, violí, David Carmona González, Clarinet i Neus Sánchez Ribalta, piano.

En la categoria B, els guanyadors van ser el Dúo Elysium, format per Eduard Moya Crespín, viola i Oriana Larisa Kemelmajer Alías, piano. Així mateix, excepcionalment també, el jurat atorga un accèssit al trio format per la violinista Clàudia López Muñoz, la violoncel·lista Candela Puigbò Rincón i el pianista Pol Requena Bolea.

En la categoria C, van resultar guanyadors el duet de piano format per Mario Blasco Pavón i Ruggero Bougleux Buttà.

Els premis de les tres categories consisteixen en un diploma i un concert remunerat que es durà a terme dins del “Cicle de Concerts de Tardor al Mas” d’aquest 2024. De manera excepcional, els dos accèssits, atorgats per a les categories A i B, tindran també el concert remunerat dins del mateix cicle. Paral·lelament, el premi de la categoria A tindrà també un concert remunerat en la “XXIIa Temporada de Concerts de Cambra del Foment Mataroní” l’hivern de 2025, organitzat i cedit per Foment Mataroní. Per la seva banda, la categoria B en tindran un dins del “Festival Arts per la vida 2025” del Monestir de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, organitzat i cedit per l’Associació Civitas Cultura.

El concurs, celebrat fa més de trenta anys (fins a la vintena edició els Pòdiums eren anuals, convertint-se des d’aleshores en bianuals), tancava una edició que, com explicava l'organització, a banda de la qualitat dels aspirants, posava en relleu l'interès del públic assistent al llarg de la jornada, que va aplaudir les actuacions dels grups participants.