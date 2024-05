Sant Joan celebra aquest dissabte les 25 edicions dels Pòdiums de Música de Cambra

Arribar a les 25 edicions d’un concurs de música per a joves com els Pòdiums de Música de Cambra que organitza l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada és una demostració de «constància, tenacitat i entrega per part del centre, i també per part de l’Ajuntament, que és qui el patrocina. Però també és la demostració que al país hi continua havent fornades de músics de cambra, i que hi ha interès que continuï funcionant», assenyala Jesús Badia, professor de violí i secretari de la direcció del centre educatiu musical.

Bona mostra de la vitalitat dels Pòdiums és que en aquesta edició, que se celebrarà avui de 9.30 a 18 h, a la capella del Mas Sant Joan, hi participaran dotze formacions, repartides en les tres categories d’edat a concurs. Provenen d’arreu de Catalunya, i enguany un dels grups és de l’Aragó. També n’hi ha un d’adscrit al Conservatori dels Pirineus, a Puigcerdà, i els músics són de la Cerdanya francesa. I un dels grups és del Conservatori de Manresa, encara que hi haurà més músics concursants de la comarca, que estudien als centres superiors a Barcelona (Liceu i ESMUC).

Hi haurà tres grups de categoria A, fins als 30 anys; set grups de categoria B, fins als 23 anys; i dos grups de categoria C, fins als 18 anys. En l’anterior edició, celebrada el 2021, quan encara s’anava en mascareta, el nombre de grups de les categories A i B va ser a l’inrevés que l’actual: set de categoria A i tres o quatre de categoria B. «Estem encantats de rebre el màxim de formacions possible, i que li posin complicat al tribunal, perquè cada vegada el nivell és més alt, i els músics joves estan més bregats», subratlla Badia.

En aquesta edició predominen els trios i duets, i només s’ha presentat un quartet de trompes, «que és una formació molt poc habitual i tinc moltes ganes de sentir». En l’anterior edició, en canvi, hi va haver una alta participació de quartets, especialment de saxos, arran de la popularitat de formacions com el quartet Kebyart. Una altra formació poc habitual a concurs és el duet que formen saxofon i acordió.

Un jurat prestigiós

Amb la voluntat de remarcar que els Pòdiums «són el triomf de la tenacitat de molta gent», s’ha volgut convidar en aquesta significativa 25a edició al reconegut compositor santjoanenc Agustí Charles a formar part del jurat. Charles va ser fundador de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada, i també dels Pòdiums. És doctor en Història de l’Art, catedràtic de Composició al Conservatori Superior de Música d’Aragó i professor a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) i a l’Escola Superior de Música Reina Sofía de Madrid. «Té una trajectòria impressionant i, malgrat de volta constantment, està encantat de venir sempre que el cridem», remarca Badia. L’acompanyaran en la tasca de jurat el violinista Gabriel Coll, director de la Jove Orquestra de la Catalunya Central i professor al Conservatori Municipal de Vic; i el trombonista Daniel Perpiñán, director i professor a l’ESMUC, a la Brass Academy d’Alacant i als Conservatoris Superiors de Música del Liceu (Barcelona) i d’Aragó.

Al llarg de la trentena d’anys de trajectòria dels Pòdiums (fins a la vintena edició el concurs era anual, convertint-se des d’aleshores en bianual), molts músics reconeguts han passat pel tribunal, que havia arribat a estar format per 4 o 5 membres. «Gent de molta vàlua que, paral·lelament, oferien classes magistrals a l’escola de música», apunta Badia. Durant molts anys el jurat va estar liderat per Àngel Soler (Barcelona, 1940-2017), considerat «el pare de la música de cambra a Catalunya. Va fer una gran feinada com a pianista acompanyant de grans veus solistes del país».

Els premis: fer concerts

El jurat haurà d’escollir un guanyador per cada categoria, i els premis són concerts remunerats: «perquè el que volem els músics és tenir l’oportunitat de tocar davant del públic». En tots els casos s’actuarà al cicle de concerts de tardor al Mas Sant Joan, que organitza la mateixa Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada. Pel que fa a la categoria A, també s’actuarà a la 22a temporada de concerts de cambra del Foment Mataroní; i pel que fa a la categoria B, al Festival Arts per la Vida del monestir de Sant Llorenç, a Guardiola de Berguedà.