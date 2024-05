El CAP Igualada Nord proposa el teatre com a teràpia amocional

El teatre com a teràpia emocional. El CAP Igualada Nord, que gestiona el Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA), ha iniciat per primera vegada un treball de recuperació emocional a través de l'expressió teatral. És una teràpia per a pacients que passen per una situació d’inestabilitat emocional. Es tracta de persones que ja han fet un treball psicoeducatiu en un grup de benestar emocional i que els psicòlegs consideren que els aniria bé reforçar l’aprenentatge en la gestió de les emocions. A través del teatre treballen aspectes com la baixa autoestima, la inseguretat a l’hora de prendre decisions, la tristor i totes aquelles emocions que dificulten la seva vida quotidiana.

L’activitat artística va engegar el mes de febrer sota la direcció d’Alícia Zamora, Integradora social al CAP Nord. Cada dijous a la tarda, una desena de persones es troben al Centre Cívic de Fàtima i porten a terme dinàmiques teatrals enfocades a treballar l’autoestima, la seguretat i a combatre la por. La majoria dels participants són dones en edat de jubilació.

Els responsables del servei expliquen que les teràpies artístiques han estat sobradament demostrades al llarg dels anys. La dinamitzadora del grup de teatre, Alícia Zamora, argumenta que el teatre “és una eina que ajuda a expressar les emocions; encara que sigui una improvisació ens brinda l’oportunitat de treballar les emocions de manera segura i controlada”, i afegeix: “quan puges a un escenari estàs dient la teva i la gent t’escolta, això potencia les teves habilitats comunicatives i fa que després puguis abordar més fàcilment i amb més èxit situacions quotidianes com una conversa amb el teu cap o una sobretaula familiar”. Alícia Zamora també destaca que el teatre ajuda a la concentració i reforça la memòria, crea lligams entre els integrants del grup, i també obliga a fer activitat física, fet que té un impacte beneficiós directe en l’estat d’ànim.

El taller de teatre comunitari es farà fins a finals de juliol, i es clourà amb una representació teatral oberta al públic el 25 de juliol a l’auditori del Centre Cívic Nord, una funció que Alícia Zamora descriu com “una peita proposta escènica molt performativa”. El projecte pilot s’ha pogut tirar endavant gràcies a un ajut extraordinari del Ministeri de Sanitat del Govern espanyol, i la continuïtat del projecte dependrà que es pugui rebre de nou aquest suport econòmic. En cas que es repetís, s’ampliarien les places i els horaris per donar cabuda a noves persones interessades.