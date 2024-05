Preocupació per l'estat d'Àngel Llàcer, ingressat de nou pel seu problema de salut

Dijous al vespre Àngel Llàcer havia d'assistir a 'El Hormiguero' amb Juanra Bonet i Raquel Sánchez Silva, però el còmic va veure's obligat a haver de declinar la invitació. Només començar el programa, Pablo Motos va aclarir el motiu de la seva absència: "havia de venir Àngel Llàcer, però està ingressat per un bacteri que va agafar al Vietnam”.

"L'han hagut de tornar a ingressar, sabeu com es troba?", va preguntar als concursants de l'onzena edició de 'Tu cara me suena'. "Les últimes notícies que tenim és que està estable, sota vigilancia i amb molt d'ànim i molt amor. Li enviem molts petons”, explicaven Juanra i Raquel a 'El Hormiguero'.

Fa uns dies Àngel Llàcer, jurat de 'Tu Cara Me Suena' va ser hospitalitzat a Madrid a causa d'una greu infecció que va contraure durant les vacances al Vietnam el febrer passat. El motiu del seu ingrés va ser una infecció provocada per una família de bacteris anomenada 'Shigella', segons va compartir ell mateix en declaracions per a 'Catalunya Radio'. "Em vaig començar a trobar malament i em van ingressar. Ho he passat molt malament", va explicar.

"Vaig patir una intoxicació i em van posar antibiòtic durant cinc dies, però el bacteri es va quedar. Els metges no sabien què tenia. He tingut mal d'estómac, feia caca amb sang i cada vegada tenia més febre. Estaven molt preocupats", va explicar a Ricard Ustrell.

"He passat uns dies fatal, amb molt mal de panxa, amb sang a la femta i cada vegada tenia més febre. Ha estat horrorós" afegia. Als metges els va costar obtenir un diagnòstic exacte perquè no aconseguien trobar el focus del malestar, ara el presentador ha estat ingressat de nou pel que estarà de baixa en algunes gales de 'Tu cara me suena 11'.