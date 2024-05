Resultats de les eleccions a Puigcerdà i la Cerdanya: consulta l'escrutini i les votacions

En les darreres eleccions catalanes, Junts va arrassar a Puigcerdà i a la Cerdanya i aquest 12-M la comarca torna a les urnes per decidir si la formació de Puigdemont manté l'hegemonia o cedeix el tron a un altre partit. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions de la capital ceretana i de la resta de municipis de la comarca, així com els generals de tot Catalunya.

Junts va guanyar en els 17 municipis el 2021

La política cerdana va estrenar el 14-F del 2021 un nou mapa polític, derivat de la ruptura de les bases postconvergents entre el PDeCAT i Junts. En un escenari local en el qual ERC començava a discutir als hereus de CiU la seva antiga hegemonia, que li havia arribat a donar la pràctica totalitat d'alcaldies, l'aparició de Junts va plantejar un nou escenari a tres, amb possibles aliances. La formació de Puigdemont i Borràs va guanyar als disset municipis. Si en les eleccions al Parlament de l'any 2017 Junts havia guanyat a la Cerdanya amb el 35,7% dels vots, en aquesta ocasió va revalidar la victòria amb un rival més.

A la Cerdanya, les eleccions del 2021 no tan sols es recorden per ser les de la pandèmia, amb col·legis electorals en poliesportius, com ara a Puigcerdà o Alp, i circuits de votacions definits amb precintes en els quals els electors no es podien aturar, sinó que també han quedat a la memòria per ser les primeres sense turisme. Els cerdans no van haver de compaginar la jornada laboral amb les eleccions i arreu es va viure un ambient exclusivament local.

