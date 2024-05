Dotze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central

AVIÀ

Firhàbitat -Divendres i dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, de 10 a 15 h, quarta fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Avui, de 9 a 14 h, a diversos espais, matinal El valor dels oficis amb estudiants de secundària del Berguedà. De 9 a 14 h, a l’aula Petra Jebens, 12è Trobada de l’alumnat de l’IEB. A les 12 h, a l’espai Fira, inauguració de Firhàbitat 2024 i visita institucional. A les 13.30 h, davant de l’Ajuntament, homenatge a Petra Jebens. A les 15.30 h, a l’espai lúdic, cafè-fòrum per als expositors i el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya. De 16 a 20 h, a l’espai Fira, tècniques i demostracions per a professionals- De 16 a 20 h, a la sala Ateneu, presentacions dels treballs de final de Màster de l’IEB. A les 17 h, a l’espai lúdic, màgia i bioconstrucció amb el Mag Fèlix. A les 18.30 h, a l’espai lúdic, xerrada amb Gemma Puig, ambaixadora Firhàbitat 2024. Dissabte, de 10 a 14 h, a l’espai tallers, tallers infantils Despertem l’interès per la bioconstrucció. D’11 a 13 h, a l’estand del Master UDG, taller obert de disseny biomimètic fent una maqueta. A les 12 h, a l’espai Fira, taller de radiestèsia a càrrec de GEA. Inscripcions gratuïtes a l’estand. Durant tot el dia, a l’espai tallers, curs de volta catalana. Durant tot el dia, a l’espai Fira, zona d’expositors, professionals i empreses del sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Durant tot el dia, a l’espai Fira, tallers i demostracions tècniques. De 16 a 19 h, a l’espai tallers, tallers infantils Despertem l’interès per la bioconstrucció. A les 19 h, a la sala Ateneu, Premis Bioconstrucció de Catalunya. A les 20.30 h, al pavelló d’esports, sopar-networking i música en directe amb Trending Covers. Diumenge, de 10 a 14 h, a l’espai tallers, tallers infantils Despertem l’interès per la bioconstrucció. A les 12 h, a l’espai Fira, taller de radiestèsia a càrrec de GEA. Inscripcions gratuïtes a l’estand. De 10 a 14 h, a l’espai Fira, zona d’expositors, professionals i empreses del sector de la bioconstrucció i l’eficiència energètica. Durant tot el dia, a l’espai tallers, curs de volta catalana. De 10 a 14 h, a l’espai Fira, tallers i demostracions tècniques. uExposicions: de divendres a diumenge, Expoterra, de Miquel Escoba, al pavelló d’esports. Tot un món de pedra seca, al pavelló d’esports. Rurbanisme o el reequilibri del territori, a la sala Ateneu. Exposició de treballs, al pavelló d’esports. uTambé es faran jornades de fusta constructiva, el primer congrés Firhàbitat d’arquitectura i salut, la matinal el valor dels oficis i les presentacions dels treballs de final de màster de l’IEB. Més informació a www.firhabitat.com.

BERGA

Berga Antic -Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

La Patum tot l’Any -Dissabte, de 17 a 20 h; i diumenge, de 10 a 12, de 13 a 14 i de 17 a 20 h, a l’església de Santa Eulàlia (plaça Sant Pere), horaris de visita de la catifa de Corpus que s’haurà confeccionat durant el matí de dissabte, a càrrec de les associacions de veïns del Carrer Major, Quatre Cantons, plaça de Sant Ramon, plaça de Sant Pere i Capdamunt de la Vila amb la col·laboració de la Federació de Catifaires de Catalunya.

Mercat de cooperatives escolars -Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça Viladomat. Aplegarà uns 260 alumnes de nou escoles de primària del Berguedà, que han creat 12 cooperatives. Hi haurà espai d’exposició i venda de productes d’artesania amb materials reciclats: caixes de les emocions, bossetes d’olor, arracades...

IGUALADA

Rec.0 -Fins dissabte, de 10 a 21 h, festival de botigues de roba efímeres al barri del Rec, amb venda radical d’estocs i nous formats de retail de grans marques dissenyadors emergents, moda sostenible i mercat d’intercanvi de roba. L’oferta es combina amb gastronomia, descoberta del patrimoni i activitats culturals. Avui, a les 10 h, a l’Espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell, exposició de dissenys d’escoles de moda. A les 11 h, al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’antiga adoberia de Cal Granotes. A les 11 h, a l’Espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell, taller Upcycling: crea la teva roba amb peces que ja no utilitzes. A les 11.30 h, a la plaça de Cal Granotes (Espais del Rec), visita guiada Rec Portes Obertes. A les 12 h, al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’adoberia en funcionament Curtits Badia. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm al pati Martí Enrich, sessió DJ amb Madaleno delux. A les 16.30 h, a l’Espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell, taller Mending: sargeix i cus la teva roba malmesa de la manera més creativa. A les 17 h, a l’Espai Fever Tree al pati del Museu, taller de tendències en cocteleria a càrrec de Fever Tree. A les 19 h, a l’adoberia La Bella, tast de vins Pla de Morei. A les 19 h, al pati Vila, concert de Marina Freixas. A les 19 h, a l’escenari Granotes, concert de Llunari. A les 19 h, a l’Espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell, xerrada: El decàleg de la moda sostenible de So Good. A les 20 h, a l’escenari pati Vila, sessió amb DJ Brown. A les 20 h, a l’escenari Estrella Damm al pati Martí Enrich, concert de Classe B. A les 20 h, a la zona Petit Vila del pop-up restaurant l’Escorxador, sessió amb Dj Yao. A les 21 h, a l’escenari Estrella Damm al pati Martí Enrich, sessió de Mr. B, amb el suport de Festival Maig. Dissabte, a les 10 h, a l’Espai Rec Imperdible, a la primera planta del Museu de la Pell, exposició de dissenys d’escoles de moda. A les 11 h, al pati de Cal Granotes, visita guiada a l’antiga adoberia de Cal Granotes. A les 11 h, a la plaça Pius XII, visita guiada: Història d’Igualada, el Rec i les adoberies (987-1920), a càrrec de Miquel Vila Badia. A les 11 h, a l’espai Rec Kids, taller infantil a càrrec d’inquiet. A les 12 h, al pati Martí Enrich, Ballem Swing. A les 12 h, a l’adoberia La Bella, tast de vins Pla de Morei. A les 12 h, a l’espai Petit Rec, presentació del llibre Criar amb humor, d’Alba Carreres i sessió de contacontes. A les 12 h, al jardí modernista Cal Barral/Espai La Vanguardia, micro obert poètic. A les 13 h, a l’Espai Fever Tree al pati del Museu, taller de tendències en coteleria a càrrec de Fever Tree. A les 13 h, a l’escenari Estrella Damm, al pati Martí Enrich, concert Jazz Divas Revival by Aly Alma Music. A les 13 h, al pati Vila monòleg d’Andrés Fajngold. A les 19 h, al pati Vila, concert de Meritxell Neddermann. A les 19 h, a l’escenari Ganotes, concert de Sergio Piedras. A les 20 h, a l’escenari Estrella Damm, al pati Martí Enrich, concert de The Secret Investement. A les 20 h, al pati Vila, sessió amb Mackaulin, amb el suport de Festival Maig. A les 20 h, a la zona Petit Vila del pop-up restaurant l’Escorxador, sessió amb Ove Dj. A les 21 h, a l’escenari Estrella Damm, al pati Martí Enrich, sessió Toni Font B2B Martius BC. Més informació a www.rec0.com.

LLÍVIA

Diada castellera -Dissabte, a les 17 h, a la plaça Major. A càrrec de la Colla Castellera de Cerdanya.

MASQUEFA

Festa del Roser de la Beguda Alta -Dissabte, a les 21.30 h, sopar amb pa amb tomàquet i embotits. A les 23 h, monòleg amb Edu Mutante. Preu sopar i monòleg; 20 euros, i 15 euros per als socis. Entrada monòleg: 5 euros. Diumenge, a les 11 h, Vine a conèixer els nostres gegants, destinat a infants i famílies. A les 12 h, vermut musical amb Dario Muhi. Organització: Societat Recreativa Unió Begudenca i Ajuntament de Masquefa.

ÒDENA

Festes del Roser de l’Espelt -Divendres, a les 21.30 h, al Centre de l’Espelt, traca d’inici de festa i sardinada popular. Preu: 14 euros, i 12 euros per als socis. A les 23 h, pregó de festa major. A les 23.30 h, concert amb Virginia & Gepe. Dissabte, a les 11 h, creació de ramets de flors per l’ofici, recuperant una antiga tradició. A les 12 h, al Centre de l’Espelt, exposició de restauració. A les 14.30 h, a la plaça del Centre, arrossada popular. Preu: 16 euros, i 14 euros per als socis. A les 17.30 h, torneig de ping-pong. A les 18.30 h, a la plaça del Centre, xocolatada popular. A les 20.30 h, cercavila amb Mal Llamp. A les 21.30 h, al Cafè del Centre, sopars amb entrepans. A les 23 h, concert amb el grup Entreamigos. Diumenge, a les 11.30 h, ofici solemne. A les 12.30 h, ballets a càrrec de l’Agrupació Folklòrica d’Igualada. A les 13.30 h, al Centre de l’Espelt, vermut popular amenitzat per La Coral. A les 17 h, al carrer Major i al camp de darrere del centre, jocs gegants, tallers i inflables, a càrrec d’Anima’ns. A les 19 h, ball de vetlla amb Som-hi Band. A les 21.30 h, traca final de festa. Organització: Associació Cultural Centre de l’Espelt.

RUBIÓ

Festa major -Divendres, a les 21 h, al restaurant Castell de Rubió, concert amb La Nit del Canet (versions). Entrada gratuïta. Dissabte, a les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament, inflables i passejada amb ponis de l’hípica CEHiA, i xocolatada popular i fruita. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, Petit o gran, amb en Betu. Activitat organitzada pel Bibliobús. A les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament, 12è Concurs de trencar ametlles. A les 21.15 h, al restaurant del Castell de Rubió, sopar de festa major. En acabar, bingo solidari amb l’ADF Rubió i espectacle Imrpo Show. Preu: 20 euros, i 10 euros menú adult. Cal fer reserva al 93 809 41 81. Diumenge, a partir de les 10 h, a la plaça de l’Ajuntament, mercat tradicional d’artesans i 9a trobada de xapes de cava. A les 10.30 h, a l’església de Santa Maria, concert amb la coral Ginesta de Cervera. A les 11 h, a l’església de Santa Maria, missa cantada per la coral Ginesta. A la sortida, repartiment de pa beneït. A les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, danses tradicionals amb l’Agrupació Folklòrica Igualadina. A les 13 h, a la plaça de l’Ajuntament, lliurament de premis del concurs de fotografia. A les 17.30 h, al restuarant del Castell de Rubió, tarda de jocs de taula i concurs de Rummikub.

SALELLES

Festa major -Divendres, a les 21 h, obertura del bar de l’Era. A les 21.30 h, sopar cistella. A les 22.30 h, pregó. A les 23 h, Friki Bingo Musical. A les 00.30 h, Patxangalera amb Karnales Sound. Dissabte, a les 12 h, Pintx-Ut! amb Dj Nancy. Vermut de pintxos. A les 16 h, tarda de jocs a càrrec de l’Esplai Merlot. A les 17 h, tirada de bitlles catalanes. A les 17.30 h, xocolatada. De 18 a 19 h, concurs de dibuix infantil, des d’I3 fins a P6. Cal portar els estris per dibuixar i pintar. A les 21.30 h, sopar de festa major. Preu: 10 euros. Cal haver fet inscripció. A les 23.30 h, ball de nit amb La Banda del Drac i, en acabar, Jow Dj. Diumenge, d’11 a 13 h, a la plaça de l’Esgésia, Recordant la història del mític concurs de pintura ràpida de Salelles. A les 11.30 h, repicada de campanes. A les 12 h, celebració eucarística. En acabar s’oferirà la tradicional coca beneïda. A les 13 h, vermut de festa major. A les 13.30 h, rifa popular. A les 17.30 h, jocs de taula a l’Era. Dimecres, a les 12 h, festa de Sant Isidre Llaurador amb celebració eucarística i benedicció de vehicles.

SALLENT

Setmana del Turisme -Divendres, a les 10 h, caminada fins al castell i ioga amb els d’Espai Salut. A les 20 h, recital diVÍNS: recital de poesia i música maridat amb vi i piscolabis. Dissabte, a les 9 h, Tasta la terra dels ibers! Fusió d’esport, geologia, cultura i gastronomia: sortida amb BTT elèctrica a les 9 h (o a peu a les 9.15 h, o amb vehicle propi a les 9.30h) que engloba el Centre de Visitants del Geoparc, el Poblat Ibèric del Cogulló amb el seu entorn i tast de productes de proximitat. uPlaces limitades per a totes les activitats, cal fer reserva a www.sallentturisme.cat.

SOLSONA

71a Fira de Sant Isidre -Divendres, a les 19 h, a la plaça de Sant Isidre, maridatge de formatges, vins, cervesa i música del Solsonès. Ho organitza: Gremi d’Hostaleria del Solsonès. A les 20 h, a l’espai gastronòmic de la Fira (plaça de l’1 d’octubre), degustació de sucs, sidra i Petillan a càrrec de Poma Biolord. A les 20 h, a l’auditori de la sala polivalent, xerrada: Orígens amb història, en la qual tres empreses (Gestoria Mas, Fustes Jané i Electra del Cardener) explicaran com va començar el seu projecte. Ho organitza: Empreses Solsonès. A les 21.30 h, al restaurant El Solsonès, sopar maridatge de la Fira. Places limitades. Reserves al 973 48 28 61. Dissabte i diumenge, de 10 a 21 h, 35a Mostra de bestiar vaquí, 30è Concurs de raça de bestiar vaquí, 22a Mostra de bestiar equí, 14a Mostra de bestiar oví i cabrum, 33a Mostra d’artesania, 16a Mostra de productes artesans de La Menestrala, Fira de l’automoció, amb vehicles nous i seminous, Fira de la maquinària agrícola, Fira industrial i comercial, Fira de les entitats, Mostra de tractors i maquinària agrícola d’època, especial evolució màquina de batre; espai gastronòmic de la Fira a la plaça de l’1 d’Octubre i passejades amb ponis i cavalls al camp del Serra. Dissabte, de 9 a 12 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, 3a Trobada de cotxes japonesos. Ho organitza: Històrics Solsonès. De 9.30 a 13.30 h, 26è Zoom fotogràfic de la Fira. Ho organitza: Resol Fotografia. De 10 a 14 h i de 17 a 20 h, a Ca la Celes (c. del Castell, 29), exposició i taller de treballs de labor de retalls (patchwork). A les 10 h, al camp de tir El Solsonès, tir al plat i tirada rostollera. Ho organitza: Club de Tir del Solsonès. A les 10.30 h, al Consell Comarcal del Solsonès, Un cafè amb Felipe Cussen i Víctor Sunyol. Tast: Cafès Gener i Flequers de Cardona. Preu: 4 euros. Ho organitza: Espurnes Barroques. A les 11 h, a l’ estand de Revolta Pagesa al camp del Serra, taula rodona amb ramaders de la comarca i presentació del llibre Vaques. Històries d’una veterinària rural, d’Imma Puigcorbé Sabata. A les 11.30 h, al Consell Comarcal del Solsonès i Catedral de Solsona, performance a la instal·lació Misteri de llum a càrrec de Felipe Cussen, Víctor Sunyol, Sofía Garrido i Iglú de Vent. Tast: EssènciesCat. Taquilla inversa. Ho organitza: Espurnes Barroques. A les 12 h, a l’auditori de la sala polivalent, entrega de premis del 14è Concurs de dibuixos, redaccions i treballs de recerca. Premis Pensant en futur, treballs del futur ajudant al medi ambient. Ho organitza: Empreses Solsonès. A les 12 h, a la plaça de Sant Roc, L’hora del vermut: música en directe a càrrec de la banda del Pagès de Matamargó. Hi participen: Formatgeria La Valette, Vermut Murcarols, carnisseria l’Espetec, Fruits Taribó, La Vermuteria, Hotel Sant Roc, Territori de Masies i Cabana Moristó Cuina Veggie. De 16 a 20 h, al camp del Serra, circuit d’orientació en el qual els participants hauran de trobar una sèrie de controls amb l’ajuda d’un mapa. Ho organitza: ETFEM. A les 16 h, a l’auditori de la sala polivalent, xerrada sobre les claus del benestar amb el teu gos, a càrrec de Gemma Torrecillas. Ho organitza: La Família Animal. A les 17 h, a la plaça de Sant Joan, concert de les formacions de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. A les 18 h, a l’auditori de la sala polivalent, taller de nutrició: Aprèn a fer el teu menú saludable i sostenible per a tota la família, a càrrec d’Alícia López i Carla Orriols, dietistes-nutricionistes. Taller gratuït. Places limitades. Inscripcions a info@firadesolsona.com. A les 19 h, a l’espai gastronòmic de la Fira , actuació de la Big Band de l’Escola Municipal de Música Joan Roure. A les 20.15 h, a l’espai gastronòmic de la Fira, actuació de Dj Monty. A les 00 h, Bestiari Fest 2024, en dos espais: a la plaça del Palau Episcopal, concert de La Nit de Canet. A Collins Disco, DJ Joventut i DJ Arzzett. Ho organitza: Joventut Solsonina. Diumenge, a les 9h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, 5a trobada de cotxes clàssics i 2a trobada de cotxes clàssics especial Renault Sport Classic. Ho organitza: Històrics Solsonès. També trobada de motos antigues i clàssiques ciutat de Solsona. Ho organitza: Motor Club Solsonès. De 10 a 13 h, al camp del Serra, activitat d’orientació. Ho organitza: ETFEM. A les 10 h, al pavelló municipal d’esports, exhibició de taekwondo. Ho organitza: Taekwondo Solsona. De 10 a 14 h, a Ca la Celes (c. del Castell, 29), exposició i taller de treballs de labor de retalls (patchwork). A les 11 h, a la plaça del Palau Episcopal, trobada de gegantons i altres elements folklòrics infantils, amb inscripcions i acoloriment de dibuixos de gegants. A les 12.30 h, sorteig d’un cap d’os entre tots els participants a la trobada i de 10 premis entre els participants a l’acoloriment de dibuixos. A les 13 h, cercavila pel recinte firal amb la Batucada Takumba. Hi col·labora: UBIC Solsona. Ho organitza: família Caelles Solé. A les 12 h, a la plaça de Sant Roc, L’hora del vermut amb música en directe a càrrec de Lactik. Hi participen: Formatgeria La Valette, Vermut Murcarols, carnisseria l’Espetec, Fruits Taribó, La Vermuteria, Hotel Sant Roc, Territori de Masies i Cabana Moristó Cuina Veggie. A les 12.30 h, al Teatre Comarcal de Solsona, exhibició de dansa, a càrrec de l’Escola de Dansa de Solsona. A les 13 h, a l’avinguda del Cardenal Tarancón, arribada de motos antigues i clàssiques. Ho organitza: Motor Club Solsonès. A les 16.30 h, a la plaça de Sant Joan , concert a càrrec dels grups de banda, combo i el cor Ney Gospel Solsona de l’Àtic taller musical.

