Resultats de les eleccions a Moià i el Moianès: consulta l'escrutini i les votacions

Qui guanyarà aquestes eleccions catalanes a Moià? Junts va vèncer per ben poc fa tres anys, el 14-F del 2021. A Regió7 pots seguir en directe com evoluciona l'escrutini i el resultat de les votacions de la capital del Moianès i de la resta de municipis de la comarca, així com els generals de tot Catalunya. A la circumscripció de Barcelona es pot triar entre 16 candidatures proclamades. I s'escullen 85 dels 135 diputats que formen el Parlament.

Els caps de llista per Barcelona són Salvador Illa (PSC), Pere Aragonès(ERC), Carles Puigdemont (Junts), Ignacio Garriga (Vox), Laia Estrada (CUP), Jéssica Albiach (Comuns), Carlos Carrizosa (Cs), Alejandro Fernández (PP), Clara Ponsatí (Alhora) i Lluís Areny (Aliança Catalana). També es presenten Front Obrer, Partit Animalista amb el Medi Ambient (PACMA), Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Esquerra per Espanya (IZQP-Unidos-DEF), Per un Món més Just (PUM+J) i Retallades Zero.

Resultat molt igualat en les eleccions del 2021

Ens comicis del 14-F del 2021 es van debatre en un frec a frec que finalment va donar una victòria molt ajustada a Junts, que es va imposar per tan sols 114 vots de diferència a ERC, la segona força més votada al Moianès. La nit electoral de fa tres anys també es va tancar amb uns bons resultats per al PSC, que va aconseguir una remuntada respecte els comicis anteriors i es va situar com a quarta força a la comarca, però encara lluny de la victòria i amb un terç del suport que van obtenir els dos partits majoritaris.

Junts i ERC es van repartir el pastís, amb victòries per a l'un o l'altre en tots els municipis. Junts, que el 2017 va guanyar en tots deu, va notar la fugida d'alguns vots que aquesta vegada van anar al PDeCAT (299 en el conjunt de la comarca) i es va imposar en sis. ERC va ser la força més votada en tres poblacions, entre elles la capital, Moià, mentre que a Santa Maria d'Oló es va produir un empat a 200 vots entre les dues formacions.

Amb aquests resultats, l'independentisme va revalidar la seva hegemonia al territori, amb quasi 8 de cada deu vots, i amb un ascens destacat de la CUP, que va passar de quarta a tercera força, amb gairebé el 12% dels sufragis.

