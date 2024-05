L’activista Víctor Feliu i el CAE reben el premi Santi Vidal que atorga Creu Roja al Bages

L’activista social Víctor Feliu i l’associació sense ànim de lucre CAE i la Fundació La Xarranca van rebre ahir el novè premi Santi Vidal, que atorga Creu Roja al Bages, en les seves modalitats individual i a entitats.

Víctor Feliu, sense barba ni cabell -duia gorra- a causa del tractament oncològic que rep, va dedicar el temps de què va disposar sobre la tarima per deixar clar que ell faria de dipositari d’un guardó que feia extensiu a totes les persones que destinaven una part de la seva vida a lluitar desinteressadament pels seus conciutadans.

Feliu va agrair emocionadament el suport de la seva família, «que sempre m’ha fet costat» i el va ampliar al conjunt de les famílies que fan possibles les tasques de voluntariat «des del més absolut anonimat».

Davant un auditori de la Plana de l’Om ple va expressar el seu «sincer i profund agraïment» als que s’esforcen de forma altruista per millorar la qualitat de vida d’altres persones.

Voluntaris i entitats que, com Creu Roja, fan una ciutat millor i sense les quals «Manresa patiria un buit social». Com no podia ser d’una altra forma va aprofitar per reclamar la residència geriàtrica pública promesa al barri del Xup i va acabar el seu discurs amb un contundent: «No defallirem mai», que va ser respost pel públic amb una llarga ovació.

També va ser molt aplaudida la intervenció de Jordi Llorente, que va pujar a recollir el premi al CAE i La Xarranca acompanyat de Nasi Muncunill.

Lluitar per les utopies

Llorente, amb bon humor, primer es va voler assegurar que el jurat no s’havia equivocat, «perquè els que venim del món del lleure no estem acostumats a aquestes coses». Llorente va defensar la tasca de l’educació en el lleure com a eina de transformació social i va dir que el guardó contribuïa «a renovar les ganes de lluitar per les utopies».

Amb anterioritat, Ferran Sarrió, president de Creu Roja al Bages, va dir que el premi Santi Vidal «és un reconeixement a la tasca de persones que són un exemple per a tothom».

El guardó va ser creat per fomentar la solidaritat col·lectiva i transformar la consciència pública mitjançant el reconeixement, per una banda, d’una entitat que tingui la seu social a la comarca del Bages, i, per l’altra, d’una persona física, també lligada a la comarca.

A l’acte van ser convidats tots els socis, el voluntariat i les persones que col·laboren amb l’entitat.

Un moment especialment emotiu va ser el vídeo gravat per Saïd Tamnaait que va expressar el profund agraïment a la seva estada a Joves del Nucli Antic, el programa de Creu Roja que va ser «una llum en el meu camí» i que ha contribuït decisivament a que ara estigui acabant una carrera universitària. Va esmentar amb nom i cognom els seus educadors i, fins i tot, semblava que trobava a faltar algunes de «les esbroncades» que rebia i que l’han ajudat a ser la persona que és ara.

L’acte s’organitzava coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja i es va obrir amb un vídeo que mostrava cares de persones que d’una o altra forma fan possible la tasca de Creu Roja, ja sigui com a voluntaris, socis, col·laboradors, treballadors o educadors. Era impossible mirar-los als ulls sense emocionar-se.

