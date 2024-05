Castellar de la Ribera, Odèn i Guixers començaran les gestions per limitar l'accés motoritzat al medi natural

Els municipis de Castellar de la Ribera, Odèn i Guixers seran els primers de la comarca que faran els inventaris de camins i accessos que cal regular pel que fa a la presència de vehicles motoritzats. Així ho han manifestat els batlles durant el Consell d'Alcaldies que ha tingut lloc aquesta tarda i en què també han participat professionals del Departament d'Acció Climàtica per detallar quin és el procés que s'ha de seguir per dur a la realitat els nous reglaments per limitar l'accés motoritzat al medi natural al Solsonès. Aquestes transaccions estaran vehiculades per la comissió creada per aquesta finalitat i el Consell Comarcal.

Tal com han detallat els dos professionals del Departament, el primer pas per reduir la presència de vehicles en espais naturals és que cada municipi creï un inventari on constin els camins i accessos on hi solen haver incidències amb cotxes al medi natural. Segons el tipus de problemàtiques que predominin, els consistoris podran optar per prohibir la circulació permanentment en aquests espais o durant un determinat període de l'any, com per exemple a l'estiu en indrets propers a zones de bany.

Un cop els alcaldes de Castellar de la Ribera, Odèn i Guixers tinguin enllestits els seus corresponents inventaris, en un període aproximat d'un trimestre, hauran de presentar el document a la comissió consultiva d'accés motoritzat al medi natural del Solsonès, presidida per l'alcalde de Guixers, Jordi Selga, com també al Consell Comarcal. Un cop aprovades les propostes ja podran aplicar-se de cara a aquest estiu. Un cop finalitzat el procés per aquests tres municipis, uns altres tres, encara per determinar, iniciaran les seves gestions.

Com ha apuntat Miquel Àngel Sobrino del Departament d'Acció Climàtica, la problemàtica de la presència de vehicles en el medi natural es remunta als anys 80 i les primeres legislacions van començar a entrar en vigència cap al 1995. Tot i això, des de la pandèmia s'ha agreujat, sobretot, per la massificació de les zones de bany de la comarca.

Prèvia del pròxim ple

Durant el consell d’alcaldes també han posat sobre la taula les qüestions que es duran a aprovació al pròxim ple del Consell Comarcal. Per exemple, les bases reguladores per mantenir uns ajuts per a entitats esportives federades, i els d'una nova convocatòria per a una subvenció per entitats no federades, però que fomentin l'esport. També es tornarà a votar les bases d'uns ajuts pel transport escolar d'alumnes que no s'ho poden permetre.

Unes altres qüestions que estaran pendent d’aprovació durant el pròxim ple seran la modificació del crèdit per adquirir dos cotxes de rènting per als professionals del Centre Sanitari del Solsonès que atenen a domicili i el pla comarcal d’envelliment de km 0 del Solsonès.