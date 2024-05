Descobreix els 10 utensilis bàsics que no poden faltar a la cuina

La cuina és un dels espais de la casa als quals hem de dedicar una major atenció. Els estris que emprem per cuinar seran molt importants segons la preparació. A més, buscar que siguin d'un bon material serà essencial per gaudir d'una major durabilitat. L'acer inoxidable, la silicona i la fusta són els millors materials pels utensilis de la cuina. A part descobriràs els deu utensilis imprescindibles, els quals no poden faltar en la teva cuina.

Els 10 utensilis imprescindibles:

Taula de tallar

Una taula de tallar és fonamental per a qualsevol cuina. Proporciona una superfície segura i estable per tallar tota mena d'aliments. Les taules de tallar poden ser de fusta o plàstic, i és recomanable tenir-ne almenys dues: una per a fruites i verdures i una altra per a carns, per evitar la contaminació creuada.

Ganivets

Comptar amb un bon joc de ganivets és crucial. Els més importants són el ganivet de xef, el ganivet de pelar i el ganivet del pa. Un ganivet de xef versàtil i ben esmolat facilita el tall i preparació d'ingredients, millorant la precisió i la seguretat a la cuina.

Paelles

Les paelles són indispensables per fregir, saltar i daurar aliments. És recomanable tenir com a mínim una paella antiadherent i una paella d'acer inoxidable. La paella antiadherent és ideal per a coccions ràpides i saludables, mentre que la d'acer inoxidable suporta altes temperatures i és excel·lent per segellar carns.

Les paelles no poden faltar en la nostra cuina / arxiu particular

Olles

Les olles són necessàries per preparar sopes, guisats i pastes. Una olla gran i una olla mitjana amb tapa són suficients per a la majoria de les receptes. Opta per materials com l'acer inoxidable o el ferro colat per a una millor durabilitat i distribució de la calor.

Ratllador

Un ratllador és un utensili versàtil que permet ratllar formatges, verdures, fruites i espècies. Els ratlladors d'acer inoxidable amb diferents mides de ratllat són ideals per a múltiples usos a la cuina, des de ratllar formatge per a pastes fins a ratlladures de llimona per a postres.

Batedora

Una batedora pot ser manual o dempeus i és essencial per barrejar ingredients, batre ous i preparar masses. Facilita la preparació d'una àmplia varietat de receptes, des de pastissos fins a salses, i pot fer que les tasques laborioses siguin més ràpides i senzilles.

Processador d'aliments

Un processador d'aliments és una eina versàtil que estalvia temps en picar, llescar i barrejar ingredients. És ideal per preparar salses, purés i masses de manera ràpida i eficient, cosa que el converteix en un imprescindible a la cuina moderna.

Mandolina

Una mandolina permet tallar verdures a rodanxes fines i uniformes, cosa que és útil per a amanides, papes fregides i gratinats. La mandolina millora la presentació dels plats i assegura una cocció uniforme dels aliments. Utilitzeu-la sempre amb el protector per evitar talls accidentals.

Colador

Un colador és necessari per escórrer pasta, rentar verdures i colar brous. Els coladors de malla fina són els més versàtils i pràctics, permetent una gran varietat d'usos, des de drenar l'aigua de la pasta fins a filtrar salses i vins.

Espàtula

Una espàtula és útil per remoure, voltejar i servir aliments. Les espàtules de silicona són resistents a la calor i no ratllen les superfícies antiadherents, per la qual cosa són una excel·lent opció. Tenir una espàtula flexible facilita la manipulació d'aliments delicats com ara peixos o ous.