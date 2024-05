Els 5 passos que has de seguir per deixar els estris de cuina de fusta com nous

Els estris de cuina s'han de netejar amb molta cura. Tenir-los en perfectes condicions farà que puguem gaudir d'una bona salut. Els utensilis mal desinfectats poden arribar a produir-nos intoxicacions alimentàries. Així doncs, avui us explicarem com netejar els estris de cuina de fusta: taula per tallar, culleres i pales. Aquests utensilis solen ser molt utilitzats, però tenen una possibilitat més gran d'acabar en mal estat a conseqüència del contacte excessiu amb l'aigua, entre altres.

Aquí us oferim una guia pas a pas per netejar i desinfectar profundament aquests utensilis de fusta.

Com netejar la taula de tallar de fusta en 5 passos

Pas 1: Neteja bàsica

Després de cada ús, neteja la taula de tallar i els utensilis de fusta amb aigua calenta i un sabó suau. Fes servir un raspall o esponja per eliminar qualsevol residu de menjar. Esbandeix-ho bé amb aigua calenta.

Pas 2: Desinfecció

Per desinfectar la fusta, pots fer servir el mètode del vinagre blanc: Ruixa la superfície de la fusta amb vinagre blanc, deixa actuar uns minuts i després esbandeix. El vinagre és un desinfectant natural que pot ajudar a eliminar bacteris sense fer malbé la fusta.

Pas 3: Eliminar olors

Si la teva taula de tallar ha absorbit olors (com les de ceba o all), empolvora bicarbonat de sodi sobre la superfície, frega amb un drap humit i deixa actuar durant una nit. L'endemà esbandeix la taula amb aigua calenta.

Pas 4: Assecatge

Eixugueu els utensilis de fusta immediatament després de rentar-los. No els deixeu en remull ni els submergiu en aigua, ja que la fusta pot absorbir l'aigua i deformar-se o esquerdar-se. Deixa que s'eixuguin a l'aire en un lloc ben ventilat.

Pas 5: Manteniment regular

Per mantenir la fusta en òptimes condicions, és important oliar-la regularment:

Oli mineral : Aplica oli mineral apte per a aliments sobre la fusta neta i seca. Fes servir un drap net per distribuir l'oli de manera uniforme sobre tota la superfície.

Cera per a fusta : Alternativament, pots fer servir una cera especial per a fusta composta d'olis i ceres naturals, que ajuda a segellar la superfície i mantenir la fusta hidratada.

Els consells per mantenir la taula per tallar de fusta neta durant més temps / KamranAydinov

Consells per tenir sempre nets els utensilis de fusta de la cuina

Evita fer servir la mateixa taula de tallar per a carns crues i altres aliments per minimitzar el risc de contaminació creuada.

per minimitzar el risc de contaminació creuada. No facis servir netejadors abrasius o fregalls que puguin ratllar la fusta.

En seguir aquests passos, no sols prolongaràs la vida útil dels teus estris de fusta, sinó que també asseguraràs que estiguin nets i lliures de bacteris, contribuint a un entorn de cuina més segur i saludable.