El Baxi atemoreix Màlaga però una fulminant ratxa local el derrota (87-79)

El Baxi Manresa ha fet témer el millor equip de la lliga regular, l'Unicaja, per la victòria fins al final del tercer quart. Els bagencs han completat un gran partit i han dut la davantera molts minuts, però una ratxa no per esperada, menys letal dels locals ha trencat les seves possibilitats. L'equip de Pedro Martínez ha resistit trenta minuts però contra aquest rival no n'hi ha prou. El Congost determinarà si la lliga dura uns dies més o s'acaba dimarts.

La baixa de Kendrick Perry en els malaguenys no s'ha notat en els primers minuts per la defensa del seu substitut, un Alberto Díaz sovint a límit de la falta que ha dificultat molt la circulació del Baxi. Tot i que Geben anotava el primer bàsquet forani, l'Unicaja ha enviat algunes bones transicions i els triples de Kalinoski i Barreiro li donava el primer avantatge sensible (8-2). Però el Baxi no estava disposat a que el líder de la lliga regular li passés pel damunt aviat.

Així, Robinson ha encapçalat una primera remuntada que ha culminat Vaulet amb l'empat a 12. Els relleus eren constants i totes dues formacions s'empraven amb intensitat, com ha demostrat una acció en què Oriola ha tancat amb un triple i el seu setè punt un impacte rebut a la boca, i que feia sagnar Vaulet, després d'un cop de cap fortuït de Djedovic. L'Unicaja havia posat el 18-13, però el targarí havia igualat a 18 en dues jugades. A més, l'últim minut i mig ha estat imperial en defensa, amb un robatori, dos bàsquets de Sagnia a la contra i una gran acció de Badio per tancar el quart amb un esperançador 18-24. Parcial de 0-11.

Batalla de parcials

I aquest s'incrementava en uns primers minuts del segon quart en què un seguit d'errades per les dues bandes derivaven en dos triples, de Dani García i Steinbergs, que feien pujar el resultat fins al 18-30 i un 0-17 obert. Ha hagut de ser un veteraníssim com Will Thomas qui tornava a anotar pels locals, cinc punts seguits, i carregava Williams amb la tercera falta. A més, el Baxi errava un parell de tirs i Barreiro, novament de tres, posava el 26-30. El parcial era ara local (8-0).

I creixia després del temps mort de Pedro Martinez. Kravish i Thomas, aquest a la contra, empataven a 30 (12-0) i, tot i que Robinson aturava el temporal amb un triple (30-33), semblava que ara els malaguenys portaven el ritme que marcaven les mans que posava a tot arreu Alberto Díaz. De fet, els locals no han rebut la seva primera falta en contra del quart fins als 7 minuts i 40 segons i aquesta ha precedit dues resolucions de Geben per al 31-37 a 1.44. L'Unicaja ha intentat augmentar encara més la força en defensa i Ejim ha anotat de tres i ha clavat un bon tap a Geben. Però un triple de Badio, molt puntejat, feia mantenir els sis punts de renda al descans (34-40) en un partit en què comptaven molt els set rebots més capturats pels visitants.

Calia veure com sortien els equips a la segona meitat, i ha estat sense precaucions, però amb més errades. El Baxi trobava bones continuïtats que finalitzaven amb anotacions d'Oriola i Robinson i que permetien consolidar uns sis punts d'avantatge que no eren gaires, però que donaven tranquil·litat (38-44). A més, a l'Unicaja li costava generar, tot i explotar Osetkowski a prop de la cistella, amb més quilos que el propi Robinson.

Els manresans tornaven als vuit punts de renda amb triples seguits d'Oriola, magnífic, i Vaulet (42-50). No hi havia descans per a ningú. A l'encert exterior de Steinbergs responia Kalinoski per al 49-53. El Baxi tenia la virtut de concedir cap bàsquet amb facilitat als locals, utilitzar bé les faltes i sortir corrent a tota velocitat gràcies a dominar el rebot defensiu i gràcies a tot això, tot i alguns tirs lliures fallats per Travanté, arribava al final del quart guanyant de quatre (52-56).

L'Unicaja sabia que hi havia de posar més duresa per acabar de capgirar el resultat i els primers atacs del Baxi n'eren un exemple. Mans i més mans impunes que precedien dos triples, de Kalinoski i Alberto Díaz, i un bàsquet de l'ala d'Ohio que feia aturar el partit a Pedro Martínez amb 60-56. Un altre parcial, ara d'11-0.

Badio aturava el cop des de la línia de tres, però tant el Carpena, com els jugadors locals, s'havien tret una tona de pes de sobre. Continuaven robant boles i un nou triple de Díaz, un bàsquet de Taylor i un mat al vol cap a l'ex del Manresa Sima els donava deu punts de marge en un tres i no res (69-59). Era el seu moment, amb un parcial sagnant de 20-3.

Encara faltaven cinc minuts per a una ulterior reacció bagenca i Dani García retallava des de lluny i amb dificultat. Però l'Unicaja ara anotava gairebé en cada possessió i confirmava el que ha passat durant tot l'any, que els malaguenys fan el partit molt llarg al rival i rematen al final. Amb un Robinson mig coix, el Baxi ho ha intentat a còpia de triples, però la distància ja era massa gran. Caldrà empatar això al Congost per tornar al Carpena.