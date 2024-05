Pedro Martínez: "Hem estat a prop del nostre màxim, però cometre 22 pèrdues no ens ajuda"

L'entrenador del Baxi, Pedro Martínez, centrava en la defensa de l'Unicaja i les pèrdues del seu equip els motius de la derrota. Així, "a l'inici hem estat encertats en els triples i ens ha permès dominar i tenir bones sensacions, però amb 22 pèrdues és molt complicat guanyar un partit. Aquestes arriben per la defensa de l'Unicaja, que és molt bona en l'ús de les mans, en l'agressivitat. És fàcil dir que no has de perdre pilotes, però com ho fas contra un equip que ho fa tan bé i davant d'un home com Alberto Díaz que defensa tan bé". A més, "hauríem hagut d'agafat algun rebot més, sobretot els que ens han pres jugadors petits com Kalinoski, que n'ha aconseguit tres".

Respecte la continuïtat de la sèrie, "és un play-off. Quan jugues tan ràpid has d'ajustar i hem de tenir bon ànim. Si la seva defensa és tan bona, serà molt difícil. No estem a gust contra això i ens hi hem d'adaptar. No ens hem de queixar dels àrbitres, com han fet avui Dani Pérez i Dani García, que han marxat del partit. Això no ens ajuda".

Tot i això, "hem estat molt a prop del nostre màxim. Hauríem hagut d'estar més consistents a l'últim quart, en què ens han ficat 35 punts, però en els primers tres quarts hem fet un partidàs, seguint al 90% el que havíem de fer. Però els partits duren quaranta minuts i contra un rival contra l'Unicaja que és bastant constant no és suficient. Ells sempre mantenen en el mateix nivell d'activitat. Si marxes del partit, s'ho fan pagar. Ja ens havia passat en els altres dos partits. Fan les coses molt bé i és difícil jugar contra ells. Dimarts hem d'intentar seguir jugant bé i tant de bo puguem mantenir les coses bones".