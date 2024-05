Manresa passa la barrera dels 80.000 habitants

Manresa ha saltat la barrera dels 80.000 habitants. A 1 de gener hi havia a la ciutat 80.208 persones empadronades. Mai s'havia arribat a una xifra tan alta. L'any 2005 la capital del Bages tenia 70.000 habitants. Han fet falta 18 anys per sumar deu mil més. Durant aquest temps hi ha hagut reculades poblacionals lligades a crisis econòmiques i a la pandèmia, però la línia general ha estat ascendent.

Els 80.208 habitants a 1 de gener del 2024 són 1.362 més que un any abans. Aquesta xifra és la diferència entre les 6.206 altes registrades i les 4.844 baixes. El resultat de la revisió anual del padró municipal aprovada pel ple serà ara enviada a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) per a la seva validació. El creixement poblacional es produeix malgrat el decreixement vegetatiu.

L'any passat hi va tornar a haver més defuncions, 661, que naixements, 527. El saldo negatiu és important, de 134 persones. 1.913 persones van fixar la seva residència a Manresa provinents de l'estranger mentre que 247 manresans van anar a viure fora de l'Estat espanyol. A més, 3.246 persones van venir a empadronar-se a Manresa provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol i 2.825 van fer el camí contrari.

Fa 2 anys hi havia decreixement

Cal recordar que fa 2 anys la notícia era que Manresa havia baixat dels 78.000 habitants. Concretament, 77.442 (amb les actualitzacions incorporades), que eren vuit-cents empadronats menys que els que hi havia comptabilitzats a 1 de gener del 2021.

Així que després de la reculada, els dos darrers anys hi ha hagut un creixement de 2.766 persones en una situació de decreixement vegetatiu. Una altra informació que aporta la revisió del padró és que l'any passat hi va haver 3.899 persones que van canviar de domicili dintre de la mateixa ciutat, de les quals 1.949 homes i 1.950 dones.