El 20 de juliol Manresa honorarà el PTV amb l'estrena d'una rotonda i escultura

Per unanimitat, el ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat posar el nom de rotonda del PTV a la confluència de l'avinguda dels Països Catalans amb la carretera de Viladordis. També es va donar a conèixer que el 20 de juliol Manresa honorarà el PTV amb l'estrena de la rotonda i d'una escultura. L'acte comptarà amb una trobada de microcotxes per recordar un vehicle que ha esdevingut mític.

Antoni Tachó, en nom del Clàssic Motor Club i de l'empresa AUSA que va néixer per fabricar-lo, ha intervingut al ple municipal per recordar que va ser la primera generació la que va fer possible la fita de la creació del PTV i de bastir una empresa capaç de donar feina a més de 2.500 treballadors de forma directa i arribar a tenir un impacte en l'àmbit mundial.

Cal recordar que els creadors del PTV van ser Guillem i Antoni Tachó, que hi van posar l’enginy creatiu; l’empresari tèxtil Maurici Perramon, la visió empresarial; i Josep Vila, la gestió de personal i compres.

A la sala hi havia representants de totes les famílies que han agraït el reconeixement que se li donava a AUSA, al PTV, un vehicle modest, cent per cent local que ha deixat una profunda empremta.