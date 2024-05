Enganxada entre l'alcalde de Manresa i la regidora de Vox durant una moció sobre Palestina

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha demanat a la regidora de Vox, Immaculada Cervilla, que abandonés la sala després que interrompés la intervenció del representant del Consell Municipal de Solidaritat, Ricard Sánchez, en una moció de suport a Palestina en el ple d'aquest dijous.

Cervilla ha sortit de la sala dient que marxava per pròpia voluntat i que l'únic que estava demanant era si es tractava d'un debat o d'una intervenció. Posteriorment, ha tornat a la sala. L'incident s'ha produït coincidint amb el debat d'una moció sobre el genocidi a Palestina.

Aspecte del saló de sessions durant el debat de la moció / Francesc Galindo

Les ONG del Consell Municipal de Solidaritat i la plataforma Aturem les Guerres han assistit al ple municipal per donar suport a la moció d'ERC, Junts, PSC i Fem de condemna al genocidi de Palestina. La declaració sobre la intervenció armada reclama aturar qualsevol col·laboració amb accions que de manera directa o indirecta perpetuen la guerra i que fan possible les tràgiques violències que pateix Palestina. Condemnen també qualsevol acte de terrorisme contra la població israeliana. Activistes propalestins han assistit al ple per a exigir el final dels atacs.