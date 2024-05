Manresa aprova un pla per aconseguir un sistema alimentari més sostenible

El Ple municipal d’aquest dijous ha aprovat per àmplia majoria el Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica del municipi de Manresa, un document estratègic que estableix mesures a mig termini amb l’objectiu de caminar cap a un sistema alimentari més sostenible, inclusiu, resilient, segur i diversificat, i que pretén fomentar la instal·lació de noves iniciatives agroramaderes i altres projectes vinculats a l’agricultura i l’alimentació sostenibles, així com promocionar el consum de productes locals, justos i agroecològics. Tots els grups hi han votat a favor (ERC, PSC, Impulsem, Junts, Fem i FNC) excepte Vox, que hi ha votat en contra.

El Pla s’estructura en tres dimensions estratègiques, les quals es desgranen en objectius operatius, línies de treball i accions concretes, amb un total de 67.

La dimensió 1 està dedicada a la producció agrària professional i té com a objectiu estratègic augmentar la viabilitat econòmica, ecològica i social dels projectes agrícoles i ramaders per recuperar, promoure i posar en valor els espais de producció alimentària, amb accions de suport als projectes de producció d’aliments locals, de promoció del relleu agrari o de foment a la producció agroecològica, entre altres.

La dimensió 2 fa referència a la distribució i accés a l’alimentació, amb l’objectiu de promoure un sistema alimentari just, equitatiu i cohesionat, amb accions de promoció dels circuits curts i de l’economia social i solidària o de reducció del malbaratament alimentari i dels envasos d’un sol ús.

Finalment, la dimensió 3 engloba la sensibilització, la governança i l’empoderament col·lectiu, amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania sobre el valor del sistema alimentari de Manresa i del model d’alimentació de la ciutat, amb accions per teixir aliances i amb projectes de sensibilització.

Dos anys de feina participada

El procés per definir l'estratègia alimentària de Manresa va començar el 2022 amb la diagnosi tècnica i participativa del sistema agroalimentari de la ciutat. Aquesta diagnosi va servir de base per la definició del Pla, que s’ha desenvolupat durant el 2023 de manera consensuada amb un grup de treball mitjançant reunions participatives i presentacions d’experiències.

De manera activa, hi ha participat pagesia de la ciutat, la DO Pla de Bages, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, l’Escola Agrària, l’Era Espai de Recursos Agroecològics, la Junta de la Séquia, la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central, Gest!, Bages Impuls, l’Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Oficina Comarcal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa.

Tots aquests agents i institucions han signat la Carta Alimentària de Manresa, on es comprometen a treballar en la línia marcada pel Pla d’Acció per a la Transició Agroecològica de la ciutat.