El ple aprova el Pla d’Actuació Municipal que fixa les prioritats del govern fins el 2027

El ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027, el full de ruta que marca les prioritats del govern municipal per a aquest mandat. S’ha aprovat amb els vots favorables dels tres grups que integren el govern, ERC, PSC i Impulsem. Junts i Front Nacional s’han abstingut, i Fem Manresa i Vox han votat en contra.

El PAM 2023-2027 s’estructura en cinc eixos: Prosperitat, Qualitat de vida, Sostenibilitat, Cohesió social i Ajuntament al servei de la ciutadania. Recull 80 actuacions, que són els objectius prioritaris a assolir els pròxims tres anys, i més de 200 accions, que han de permetre assolir aquests objectius.

El nou PAM de l’Ajuntament de Manresa recull les prioritats del pacte signat pels tres partits que integren el govern municipal que, segons el govern, té com a base un projecte que treballa per reforçar la capitalitat de Manresa i dotar-la d’una visió de futur a llarg termini, i que reforci les polítiques per donar resposta al dia a dia.

Les línies bàsiques del Pla són:

Fomentar la promoció econòmica i empresarial

Afrontar de manera prioritària el repte de l’habitatge a la ciutat

Reforçar la seguretat i fomentar el civisme.

Incrementar els esforços per una mobilitat sostenible i per la millora de la via pública.

Millorar la cohesió social

A més a més, el document incorpora les previsions d’altres plans sectorials municipals vigents i està alineat tant amb l’Agenda Urbana de Manresa 2030, aprovada pel ple municipal el març passat, com als Objectius de Desenvolupament Sostenible (DOS) de les Nacions Unides

Participació ciutadana

La ciutadania de Manresa també ha pogut intervenir en la configuració del PAM a través d’un procés participatiu que va tenir lloc entre l’11 i el 28 de març. Es va poder fer tant de forma presencial, en un acte de presentació que es va fer l’auditori de la Plana de l’Om, com per Internet a través de la plataforma Decidim Manresa.

Es van comptabilitzar unes 200 aportacions, que es van traduir en 138 propostes, 92 enquestes i mig centenar de comentaris.

Seguiment del PAM

Segons el govern municipal, el PAM s’ha concebut com un instrument viu i flexible, de manera que es pugui adaptar a noves circumstàncies i noves necessitats que es puguin plantejar durant el mandat.

Cada una de les accions previstes en el pla serà definida en una fitxa específica on es descriurà el seu abast, el calendari o el pressupost assignat en els casos que això sigui possible. Igualment, es preveu un mecanisme de seguiment a través de la pàgina web del PAM i també s’incorporaran altres elements que en facilitin el seguiment com els indicadors que permetin mesurar el grau de desenvolupament.