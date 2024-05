Prensa Ibèrica i Indoorwall presenten ‘Climbing Madrid’, la major festa d'escalada d'Espanya

El projecte Climbing Madrid convertirà a la localitat madrilenya d'Arroyomolinos en la capital mundial de l'escalada. Els amants d'aquest esport en auge tenen del 10 al 16 de juny una cita imprescindible en aquest municipi que inclou la celebració de campionats oficials i l'organització de diverses activitats lúdiques i festives.

L'esdeveniment inclou la celebració del Campionat d'Espanya de Dificultat i Paraescalada, el Campionat de Madrid de Dificultat per a les categories Absolut i Sub-18 i el Campionat Madrileny de Paraescalada. A més de gaudir de la competició, els aficionats a aquest esport tindran accés gratuït a un mur búlder de 30 metres per a l'escalada i podran gaudir d'una atractiva agenda musical.

La presentació de Climbing Madrid, que és una iniciativa conjunta de Indoorwall i Prensa Ibèrica, va reunir organitzadors, federacions esportives i institucions col·laboradores.

El conseller delegat de Prensa Ibèrica, Aitor Moll, va celebrar que aquest festival d'escalada “per fi serà realitat” i va assegurar que, des de Prensa Ibèrica, estan “molt il·lusionats” amb aquest projecte que té com a objectiu “convertir-se en referent de l'escalada a Espanya”.

Israel Macià, president de World Pro Ride, l'entitat a la qual pertany la marca Indoorwall, va anunciar que l'organització concedirà guardons als aficionats que participin en el macrofestival “amb un Premi Especial Climbing Madrid i amb premis econòmics” als tres primers.

La iniciativa compta amb l'impuls institucional de la Comunitat de Madrid, una regió molt atenta a la transformació i a l'auge que està vivint l'escalada, que ha deixat de ser un esport minoritari per a convertir-se en un fenomen social amb gran projecció.

Alberto Tomé, director general d'Esports de la Comunitat de Madrid, va afirmar en la intervenció de clausura que des del Govern regional han apostat per Climbing Madrid “perquè reuneix tots els components per a convertir-se en l'esdeveniment perfecte per a l'impuls d'un esport com l'escalada”. Va avançar que la iniciativa “ofereix l'oportunitat de provar de manera gratuïta un mur búlder similar al que s'utilitza en les competicions i perquè a més acollirà un fòrum en el qual s'abordaran assumptes que tant preocupen com l'anorèxia o el bullying en l'esport”.

Climbing Madrid ha trobat també el suport de l'Ajuntament d'Arroyomolinos. El seu alcalde, Luis Quiroga, va destacar que aquest esdeveniment “serà un altre gran esdeveniment de la nostra localitat i es veurà reforçat amb tota l'oferta turística i gastronòmica d'Arroyomolinos”.

Una de les persones que més ha treballat per fer realitat aquest macroesdeveniment és Juan Pedro Díaz d'Armendáriz, director general comercial de Premsa Ibèrica, que va explicar que la idea va sorgir “des de la passió per aquest esport i per a donar-li visibilitat” a la qual va denominar com ‘la gran festa de l'escalada’. Referent a això va detallar que la cita esportiva, que inclou diferents proves oficials, comptarà amb la novetat d'un “búlder de 30 metres”. El representant de Premsa Ibèrica va posar en valor que mai abans “s'ha ajuntat una competició en un mateix projecte amb una pràctica popular de l'escalada”.

Grans figures de l'escalada

La presentació als mitjans en la madrilenya Casa de Postes va comptar amb la presència d'importants escaladors espanyols vinguts de diferents punts del país. Alguns d'ells van tenir oportunitat de dirigir unes paraules als assistents.

La jove Geila Macià, una de les grans promeses de l'escalada, va expressar el seu desig d'arribar a competir en els Jocs Olímpics de 2028, però va aclarir que, per a ella, aquest esport “va més enllà”: “Aplico l'escalada en el dia a dia i m'ajuda a superar-me com a persona i com a esportista”. Macià va comentar que l'escalada li ho ha “ensenyat tot” i, per això, recomana “a tothom que provi aquest esport, perquè té moltes metes que et desafien cada dia i que t'ajuden a créixer”.

Carlos Suárez, icona de l'escalada extrema, va declarar que la seva trajectòria “forma part de la llavor de l'escalada i ara em sento afortunat d'estar aportant amb les noves generacions”. L'alpinista i escalador professional va manifestar que una de les coses més significatives que li ha aportat aquest esport ha estat “la gent que he conegut en el camí”.

Iván Muñoz, campió del món de Paraescalada, va reflexionar sobre la necessitat de ser perseverant com a clau per a arribar a ser un bon escalador. “Al final tothom prova coses i no surten, cauen i ho tornen a intentar. Nosaltres juguem a això, a caure'ns i a tornar-ho a intentar”, va referir.

Guillermo Pelegrín, bronze en la Copa del Món celebrada a Suïssa en 2023 amb l'equip espanyol de Paraescalada, va puntualitzar que tant la seva història com la d'Iván “no són històries de superació o coratge. Som simplement persones que tenim discapacitat i volem escalar”.

En aquest sentit, va subratllar que “l'esport sempre ha estat una eina molt bona perquè integri la meva discapacitat i perquè l'afronti, i és veritat que m'agraden els esports de risc”. “Ha de ser que en ser cec no veig la por”, va afegir amb sentit de l'humor.

Important suport federatiu

Més enllà del suport institucional que brinden la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament d'Arroyomolinos Climbing Madrid també ha segellat sengles aliances amb les federacions espanyola i madrilenya per a acollir les més rellevants competicions de la modalitat.

Íñigo Ayllón, vicepresident esportiu de la Federació Espanyola d'Esport de Muntanya i Escalada, va indicar que “el rodatge que portem i els títols que hem aconseguit són un reflex de l'auge de l'escalada en la societat”. Va agregar que aquest esport “ha passat de ser una activitat de hippies, grisa, marginal i malament vista, a arribar ara a tothom”.

I Jorge Tabernero, vicepresident primer de la Federació Madrilenya de Muntanyisme, va manifestar, per part seva, que “l'escalada és un esport que necessita una cordada, és un esport en societat, i des de la Federació, impulsem la competició i als esportistes”.

“Però l'escalada és molt més, i això podrà veure's en Climbing Madrid, en Arroyomolinos”, va prosseguir. Tabernero va assenyalar que “l'escalada no ha tocat encara sostre, ni a Madrid ni a Espanya. Gràcies a tots, estem portant aquest esport a tots els nivells i formant una cordada increïble”.

L'esdeveniment compta amb l'impuls de la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de Arroyomolinos i el patrocini de Renfe, Iberdrola, Toyota, HONOR, Universae i Oliva Nova.

Els equips de Premsa Ibèrica i Indoorwall intensificaran els seus esforços en les pròximes quatre setmanes per a aconseguir que Climbing Madrid sigui un gran èxit.