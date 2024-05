Aprovat el pla d'envelliment de km 0 del Solsonès que descentralitzarà els serveis mèdics a la comarca

El pla de l’envelliment km 0 del Solsonès serà una realitat a la comarca. Aquesta iniciativa, en la que el Consell Comarcal porta treballant-hi a prop de dos anys, va ser aprovada ahir per l’organisme i afavorirà que les persones majors de 65 anys gaudeixin d’un envelliment actiu, millorant el seu benestar i qualitat de vida. Les principals línies d’acció seran millorar l’atenció mèdica de proximitat i el transport públic a la comarca, uns àmbits que en les zones més rurals del Solsonès quedaven allunyats. El pla va ser presentat a tots els consistoris prèviament i, en tots els casos, va ser valorat positivament.

Una de les accions que proposa el programa és aprofitar equipaments municipals per oferir serveis adreçats a persones grans, com per exemple visites de personal sanitari, servei de podologia, fisioteràpia o, fins i tot, de perruqueria. D’aquesta forma, es garantiria que aquest sector de la població no s’hagués de desplaçar a altres localitats de la comarca per gaudir d’aquests serveis. Es tracta d’una mesura que aniria acompanyada de la creació de centres de serveis mancomunats arreu del Solsonès, on s’oferirien les mateixes assistències i contribuirien que els seus costos fossin compartits entre diferents ajuntaments de la vora, descentralitzant així els serveis i resolent la qüestió del cost afegit del desplaçament que assumeixen els usuaris.

La mobilitat i el transport són unes altres de les qüestions clau dins del nou pla. En aquesta línia, es preveu implementar la freqüència en què passin els autocars des de Sant Llorenç de Morunys a Solsona, ja que actualment tan sols hi ha una línia destinada als estudiants de secundària, que s’han de desplaçar a la capital de comarca (de 7-7:30h a 15-15:30h). Aquests horaris no encaixen amb les necessitats de persones grans, per tant, es preveu afegir una nova línia que baixi a Solsona sobre les 9h i torni a Sant Llorenç cap a les 13h. També es promourà la difusió del servei de transport a demanda, vigent des del 2017, pel qual, a través de 7 rutes diferents, taxistes de la comarca porten a persones envellides a Solsona per dedicar el matí a fer diverses gestions i tornar al migdia.

Per afavorir que les persones envellides tinguin una vida activa socialment, també es contempla crear una agenda compartida d’activitats entre els diferents ajuntaments de la comarca o un programa de voluntariat per a compartir habitatge entre persones grans i estudiants, per exemple. Totes les mesures que s’inclouen dins del pla estan basades en una diagnosi que es va fer al Solsonès sobre l’envelliment dels seus veïns, iniciat a finals del 2022, i tenint en compte les principals necessitats i preocupacions que van manifestar.

Gestió del Centre Sanitari

El portaveu de Treballem per Solsona, Marc Barbens, va preguntar a presidència sobre l’estat en què es troben les gestions de la comissió pel que fa al futur Centre Sanitari del Solsonès i, si aquestes es veurien afectades pel fet que, a causa de les eleccions al Parlament, encara no s’ha constituït el nou govern. El president del Consell Comarcal, Benjamí Puig, va assegurar que amb el traspàs de govern aquesta qüestió no quedarà aturada i que els tècnics «ja hi estan treballant».

A banda, el Consell també va aprovar una modificació de crèdit per tal que el Centre Sanitari adquireixi dos turismes per poder oferir el servei d’atenció mèdica a domicili, ja que, fins ara, els professionals ho havien de fer amb els seus vehicles particulars.