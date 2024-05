Fuig després d'atropellar una dona i el seu gos a Manresa i torna al lloc dels fets minuts després

Un jove de 19 anys va fugir després d'atropellar una dona que passejava amb el seu gos pel carrer de Granollers de Manresa aquest dimarts al migdia. Segons la Policia Local, la víctima creuava correctament per un pas de vianants amb la mascota quan el jove va envestir-los. El conductor no va aturar-se per socórrer-los i va abandonar el lloc dels fets. Per aquesta raó, se l'investiga per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Minuts més tard, segons la Policia Local, quan els serveis d'emergències ja treballaven per atendre la dona, que presentava lesions, el conductor, veí de Manresa, va tornar a la zona. Llavors, la Policia Local va practicar-li les proves reglamentàries d'alcoholèmia i estupefaents, les dues amb resultat negatiu. La dona va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa amb pronòstic greu. Segons la Policia Local, el gos va sortir disparat a causa de l'atropellament i un familiar directe de la víctima se'n va fer càrrec, però se'n desconeix l'estat.