El Barça es fa fort a la segona posició a la Lliga (0-2)

El FC Barcelona va guanyar l’Almeria per 0 a 2, gols de Fermín, en què el millor van ser els tres punts sumats que l’afermen en la segona posició de la Lliga, amb quatre punts d’avantatge sobre el Girona i sis sobre l’Atlètic de Madrid, i ja amb només dues jornades per disputar-se.

Xavi va fer les rotacions que havia anunciat la vigília i va aprofitar per treure un equip amb força jugadors del planter. Hèctor Fort va sortir per Cancelo, Sergi Roberto va entrar per Christensen i Pedri va cobrir la baixa de Gündogan. Al davant, el descans va ser per a Raphinha i no pas Lamine Yamal, substituït per Ferran. Amb bona voluntat, es podria considerar una resposta coherent a la declaració de realisme que havia fet hores abans sobre la incapacitat del club de competir en el mercat de fitxatges amb el Madrid i els clubs més poderosos d’Europa. Si els jugadors del planter n’han de ser la base, com més aviat s’hi posin molt millor deu ser.

I els nanos van demostrar de seguida que tenen prou nivell per creure-hi i confiar-hi. El primer gol va ser un cop de cap de Fermín a centrada d’Hèctor Fort.

Jugava millor el Barça en el camp contrari que no pas en el propi. Baptistao va perdonar l’empat, tot just els cinc minuts de després del 0 a 1. Una mala entesa entre Sergi Roberto i Cubarsí, va deixar el brasiler sol davant de Ter Stegen, però va xutar fora. El partit havia entrat en un intercanvi de cops que no semblava que fos de l’interès del Barça.

Els blaugrana es van anar desconnectant del joc amb passades a ningú, pèrdues no forçades, relliscades i tot el catàleg de despropòsits imaginable. L’Almeria arribava amb facilitat a l’àrea de Ter Stegen. Embarba va xutar al pal a les acaballes de la primera part.

El Barça havia anat de més a menys. Només els nanos semblava que s’hi rebel·lessin. En especial Fermín, que a l’última jugada de la primera part va ser capaç d’agafar una pilota de Koundé, creuar tot el camp i engaltar un cacau que entre Maximiano i un defensa van enviar a córner.

L’inici de la segona part va començar amb una jugada que va tenir la virtut de resumir la trajectòria d’un equip i l’altre. El Choco Lozano es va quedar sol a tocar del punt de penal. La defensa blaugrana no havia estat ni contundent ni llest per estalviar-se l’ensurt, però el davanter hondureny va llançar la pilota fora.

El ritme seguia lent, com si s’estigués jugant un partit de pretemporada en plena canícula. Va tornar a ser Fermín qui va trencar l’ensopiment en rematar al primer toc una centrada de Sergi Roberto a qui Hèctor Fort, just abans de ser substituït per Cancelo, havia activat amb una passada a l’espai. Era el seu desè gol de temporada. També van entrar Joao Félix i Vitor Roque, amb vint minuts al davant. No van tenir cap incidència. El brasiler va fer un xut lateral sense perill i es va endur la quarta targeta groga des que és a Barcelona. El partit s’havia acabat amb el 0 a 2.