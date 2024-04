Vols saber com cuinar l'ou i que et quedi de 10?

Creus que fas els ous perfectes? Potser no t'ho han dit mai, però per aconseguir la perfecció, necessites conèixer diverses tècniques i avui t'explicarem com fer un ou amb una altra tècnica, la qual et deixarà sense paraules. Conèixer estris i tècniques per cuinar és un més a més de la gastronomia. Pren nota!

Les dues formes més típiques de cuinar els ous són fregint-los a la paella o coent-los en una olla o cassó amb aigua i sal. Tot i això, també es poden fer al microones i el resultat és molt bo. Però hi ha un altre mètode que és molt més saludable.

Fregidora d'aire

El truc és disposar d'una fregidora d'aire. Amb ella, podràs controlar la temperatura amb precisió per obtenir el punt exacte de cocció que vulguis i el resultat final serà més lleuger i menys gras comparat amb les altres tècniques.

Coneix la tècnica de la fregidora d'aire / -

Per preparar-los en aquesta màquina, necessitaràs només tres ingredients: 2 ous, sal i pebre per assaonar. Primer, agafa un recipient adequat per a la fregidora d'aire i afegeix-li una mica d'esprai antiadherent per evitar que els ous s'enganxin. Amb cura, casca els ous i posa'ls al recipient. Després, col·loca el recipient a la fregidora d'aire i ajusta la temperatura a 190 graus durant 1 o 2 minuts, o fins que els ous estiguin cuinats al teu gust. Quan estiguin llestos, treu-los de la fregidora i assaona-ho amb sal i pebre al gust.