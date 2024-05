Tornen les gangues de Lidl, l'electrodomèstic indispensable per aquest estiu amb un descompte del 50%

Si penses en Lild, el primer que et passa pel cap és el seu assortiment d'alimentació, però els supermercats d'origen alemany també tenen una àmplia selecció de basar on pots trobar veritables gangues. Entre aquests, l'electrodomèstic indispensable per a aquest estiu, que l'empresa ofereix aquests dies amb un descompte del 50%. Això sí, és una oferta disponible només per temps limitat.

És una màquina de fer gelats. De la firma Ariete, té una capacitat d'1,5 litres i una potència de 12 watts. A més, és fàcil de fer servir i desmuntar gràcies a una tapa transparent amb obertura i una cistella extraïble.

Però el millor de tot és el preu, ja que, si bé aquesta màquina de gelats té un cost recomanat de 54,90 euros, ara Lidl la té a la venda amb un descompte del 50% sobre el seu preu recomanat, així que et queda en 26,99 euros, tota una ganga.

Els supermercats Lidl s'han fet un lloc destacat al mercat minorista, tant a Espanya com en l'àmbit internacional, gràcies a l'estratègia d'oferir productes de qualitat a preus competitius. Fundada a Alemanya el 1930, aquesta cadena de supermercats ha experimentat un creixement exponencial al llarg dels anys i ara té milers de botigues a tot Europa i altres països del món.

Una de les característiques distintives de Lidl és el model de negoci de descomptes. L'empresa s'enfoca a minimitzar els costos operatius per poder oferir preus baixos en una àmplia varietat de productes. Això s'aconsegueix mitjançant una acurada selecció de proveïdors i una gestió eficient de la cadena de subministrament. Com a resultat, els clients de Lidl poden trobar productes d'alta qualitat a preus significativament més baixos que en altres supermercats.

Una altra característica clau de Lidl és el seu enfocament a la simplicitat i l'eficiència. Les botigues solen tenir un disseny simple i funcional, amb passadissos amples i una disposició clara dels productes. Això facilita l'experiència de compra per als clients i permet a Lidl minimitzar els costos d'operació.

L'oferta de productes als supermercats Lidl és variada i abasta des d'aliments frescos i productes de rebost fins a articles per a la llar i productes de cura personal. Lidl també ofereix una selecció rotativa de productes no alimentaris a la seva secció d'"ofertes especials", que canvia cada setmana i ofereix articles de temporada a preus reduïts.

Una de les àrees en què Lidl s'ha destacat és la seva oferta de productes frescos. L'empresa s'enorgulleix d'oferir fruites, verdures, carn i peix d'alta qualitat a preus accessibles. A més, Lidl treballa en estreta col·laboració amb agricultors i proveïdors locals per garantir la frescor i la qualitat dels productes frescos.

A més de la seva oferta de productes, Lidl també s'ha destacat pel compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa. L'empresa ha implementat una sèrie d'iniciatives per reduir la seva empremta ambiental, com ara la reducció de plàstics d'un sol ús i la promoció de pràctiques agrícoles sostenibles. A més, Liddona suport aza activament diverses organitzacions benèfiques i projectes comunitaris a les àrees on opera.

En resum, els supermercats Lidl s'han guanyat una reputació com a opció atractiva per als consumidors que busquen productes de qualitat a preus baixos. Amb el seu enfocament en l'eficiència operativa, la varietat de productes i el compromís amb la sostenibilitat, Lidl continua sent una força dominant al mercat minorista tant a Espanya com a tot el món.