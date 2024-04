Ikea sorprèn amb el sabater per a l'entrada que sembla un moble de disseny

Un dels problemes més habituals en un habitatge és la manca d'espai d'emmagatzematge. Sovint, objectes que fem servir diàriament, com les sabates, acaben sense tenir un espai fix i acaben amuntegades en algun punt com un passadís o un racó d'una habitació que podríem fer servir per a alguna altra cosa. Per evitar aquesta situació, Ikea ha incorporat recentment diverses novetats al seu catàleg, entre elles un sabater que t'ajudarà a evitar que el teu calçat acabi a terra ocupant un espai que podries fer servir per a alguna altra cosa.

El sabater BISSA d'Ikea et permetrà guardar totes les sabates en un lloc i alliberar l'espai que fins ara t'ocupaven. Les seves dimensions són 49 × 28 × 93 centímetres, així que pots col·locar-lo a qualsevol lloc, com per exemple en un passadís o a l'entrada.

Aquest producte pot emmagatzemar entre 12 i 15 parells de sabates, per la qual cosa, és ideal si el teu armari ja no té prou espai per guardar-les i les acabes col·locant on pots. Segons els clients, aquest moble assoleix totes les expectatives: "Serveix per guardar sabates i alliberar l'entrada. És prou ample per a alliberar l'entrada".