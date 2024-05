Descobreix les 4 millors cremes antiarrugues segons l'OCU

Cuidar el nostre rostre cada vegada és més freqüent. La pressió estètica i la por a envellir fa que cada vegada més persones passin per quiròfans o centres estètics per fer-se operacions o retocs. Però, sabies que amb les cremes pots aconseguir un resultat impressionant? L'OCU ha fet un estudi de les millors cremes antiarrugues i la majoria tenen un preu assequible pel consumidor actual. A més, les pots trobar als supermercats.

Per arribar a les conclusions, l'OCU explica que mesura al laboratori la profunditat de les arrugues i la hidratació, abans i després del període d'aplicació, i tenen en compte la tolerància de la pell, així com l'opinió de les usuàries.

Així mateix, aclarim que són moltes les cremes antiedat que queden fora d'aquest estudi, més procliu a observar els resultats de les cremes populars més venudes a supermercats o a botigues amb preus assequibles.

Aquests són els resultats de l'estudi de l'OCU: les millors 4 cremes del mercat

1. Crema Facial de Dia Olay Regenerist

És una crema de textura cremosa que aporta lluminositat. El fet que contingui retinol n'afavoreix la funció antiedat. A part de reafirmar, "hidrata i renova" la pell, afirma la seva fitxa, que revela els ingredients de l'èxit: vitamina B3 i aminopeptidasa.

2. Crema Facial Satin Naturel

Una crema d'àcid hialurònic pur d'origen vegà amb efecte antiarrugues, gràcies a una composició formada per àloe vera, vitamina E i oli d'argània.

Està formulada específicament per fer-la servir a la cara, el coll i l'escot. No conté olis essencials ni perfums. A més, es fabrica a Alemanya sense parabens, sulfats, microplàstics ni crueltat animal. El seu recipient de vidre és dues vegades més gran, assegurant rebre la millor relació qualitat-preu.

3. Olay Total Effects 7

Té factor de protecció solar (SPF) de 30, clau per protegir la pell contra l'envelliment. A més, és un complex de VitaNiacina enriquida amb vitamines B3, C i E, amb ràpida absorció i una fórmula no greixosa.

Olay / Amazon

4. Crema Cent Gold de Lidl

L'antiga guanyadora d'aquest rànquing manté un digne quart lloc a l'actual i un preu imbatible. Les seves bones crítiques han provocat que s'esgoti sovint. Té un efecte regenerador i renovador i deixa la pell hidratada.