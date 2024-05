El director de Xarxa Ferroviària d'FGC, Pere Mateu, nou director del traspàs de la xarxa de Rodalies

El director de Xarxa Ferroviària i Projectes de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Pere Mateu, ha estat nomenat nou director del traspàs de la Xarxa Ferroviària de Rodalies. Mateu passarà a formar part de l'estructura del Comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, òrgan d'assessorament i impuls adscrit al Departament de Territori que té l'objectiu de garantir que el traspàs es faci amb "èxit i eficiència". Enginyer de camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per ESADE, Mateu es va incorporar a FGC l'any 1996 com a cap de Projectes d'Instal·lacions Fixes, àrea des de la qual va intervenir en projectes com el del desdoblament de la línia Llobregat-Anoia.

L'any 2008 Mateu va ser promogut a director de Projectes d'FGC, des d'on va tirar endavant obres com els perllongaments de les línies de Terrassa i Sabadell i projectes com el de les unitats de tren de la sèrie 113 a la línia Barcelona-Vallès. Des del 2013 fins ara ha estat director de Xarxa Ferroviària i Projectes de Ferrocarrils, des d'on ha liderat les àrees de manteniment i de projectes.

Com a nou director del traspàs de la xarxa ferroviària, Mateu treballarà directament amb el comissionat per al Traspàs Integral de Rodalies, Pere Macias, i vetllarà perquè el traspàs de la infraestructura ferroviària es dugui a terme amb garanties.