Cs retreu a Illa que demani perdó per dir 'Lérida' i no per reunir-se amb Puigdemont a Brussel·les

El cap de campanya de Cs i candidat a les eleccions europees, Jordi Cañas, ha retret al candidat socialista, Salvador Illa, que s'hagi disculpat per dir 'Lérida' i no Lleida durant un acte de campanya. "Què li passa? En castellà Lleida és Lérida i London és Londres. No s'ha de demanar perdó per ser normal", ha etzibat. Al mateix temps li retreu que els socialistes es reunissin a Brussel·les amb "el pròfug" per negociar la investidura de Pedro Sánchez. Cañas n'ha parlat en un acte dedicat al Dia d'Europa, que es commemora aquest dijous, i on el candidat al 12-M, Carlos Carrizosa, ha recorregut a l'anomenada trama russa per assenyalar l'independentisme com a "adversari" d'Europa.