Comuns defensa fer un carril de desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell sense descartar el 2+2

El grup comarcal del Bages de Comuns Sumar asseguren en un comunicat posterior al de la Plataforma de la C-55 que "és necessari fixar com a horitzó el desdoblament de la C55 (en el model 2+2) fins a Castellbell i el Vilar". I estan d'acord "amb els projectes i estudis del 2+1 plantejats per part del Govern (dins etapa de la Coalició d’ERC i Junts), perquè representen un pas endavant que, juntament amb un necessari traspàs de vehicles a la C16, pot contribuir de manera important a la reducció de vehicles que circulen per la C55". En canvi, "descarten" totalment desdoblament complet de la C55 de Castellbell i el Vilar fins a Abrera". Asseguren que tindria "un elevat cost econòmic i mediambiental" i que "lluny de contribuir a mobilitat sostenible provocaria un increment de l’ús del vehicle privat". El grup explica que aquestes decisions es van explicar a la plataforma en reunions del 26 d'abril i el passat 6 de maig.

Per tenir una mobilitat més tranquil·la en la connexió Manresa-Barcelona, els Comuns es mostren partidaris "d’eliminar de manera immediata el peatge de l'autopista C16 entre Manresa-Sant Vicenç i Terrassa en els trajectes en dies laborables, per tal de revertir el greuge territorial històric, absorbir vehicles que actualment circulen per la C55 i C58, i oferir una alternativa segura i viable durant el temps que durin les obres de 2+1 al tram de la C55". I reclamen la construcció de tots els accessos d’entrada i sortida pendents per tal de facilitar el trànsit comarcal.

Els Comuns estableixen com a prioritat la necessitat de millorar la connexió ferroviària amb el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i Barcelonès. I respecte a l'R4 (Manresa-Barcelona), marquen "la necessitat de prioritzar el seu traspàs a la Generalitat de Catalunya". Plantegen recuperar els trens semidirectes entre Manresa i Barcelona per tal de fer més competitiu el servei reduint el temps de trajecte en 10 minuts. També plantegen garantir la connexió de la línia R4, i descartar el projecte de soterrament de la línia de FGC al seu pas per Manresa per l’elevat cost i perquè no suposa cap millora per a la mobilitat. Sí que estan d'acod en estudiar la possibilitat de desdoblament.

Per a l'interior de la comarca, Comuns planteja que hi hagi una moibilitat de transport públic garantida amb el bus, combinat amb un servei de tramvia. Proposen fer el tren tamb del Bages. Diuen que cal situar com a prioritat de FGC al territori la construcció del nou ramal entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, i la connexió a Súria i Sallent, aprofitant les actuals vies de mercaderies.