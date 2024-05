El Baxi venç al Congost i trasllada la pressió al Baskonia (90-81)

El Baxi Manresa suma la 19a victòria a la Lliga Endesa en un partit en què ha estat superior al Surne Bilbao Basket (90-81) i posa pressió al Baskonia que, amb dues victòries menys que els manresans, es veu obligat a guanyar demà a la tarda l’UCAM Múrcia al seu pavelló per arribar amb opcions a l’última jornada de diumenge.

L’entrenador del Baxi, Pedro Martínez, no volia sentir parlar de pressió als seus jugadors, tot i que des de fa setmanes era evident que el club i l’afició vivien aquestes darreres jornades amb la “il·lusió” per obtenir una classificació impensable a començaments de temporada i d’un mèrit extraordinari. La paraula “il·lusió” sí que entrava en el vocabulari de Martínez i, de fet, és el que han transmès els seus jugadors des de l’inici del partit, il·lusió i ganes per ser entre els vuit millors equips de la Lliga. “L’objectiu ha de ser jugar bé”, havia dit també Pedro Martínez. I també l’equip ha ofert a un Congost ben ple tot i ser un dijous a les 20.00h una de les seves millors versions de la temporada.

Els manresans han sortit més intensos que no pas els de Jaume Ponsarnau, aplaudit pel Congost durant la presentació de l’equip. Que els bascos no s’hi juguessin res, que portessin quatre derrotes consecutives i que, amb la baixa de l’ex del Manresa Alex Renfroe disposessin d’un sol base potser hi influïa. La defensa del de Pedro Martínez col·lapsava l’atac basc, provocant errors en cistelles que semblaven senzilles, pèrdues i tirs amb el temps a sobre. Només faltava que els manresans estiguessin encertats per començar a obrir forat i encarar la victòria, malgrat tot el temps que encara mancava.

L’encert va arribar al final del primer quart i a l’inici del segon, amb un +8 a 40 segons del final i amb un +13 amb només 1’16’’ jugats del segon parcial que va obligar Ponsarnau a cridar els seus a un temps mort per posar ordre i aturar l’esvoranc que s’amenaçava d’obrir. Però, tot i l’esforç de Killeya-Jones per tapar-lo, el Baxi va posar un màxim avantatge de +15 al minut 6, després d’un triple de Dani Pérez (38-23).

Els bascos van escurçar les distàncies amb 9 punts consecutius de Hornsby, un triple i dos 2 +1 que provocava les protestes del Congost, amb l’arbitratge de diumenge a Saragossa ben present. El marcador s'ha ajustat amb un altre 2 +1, tot i que Killeya-Jones ha fallat l’addicional (39-34). Però, les ganes de guanyar eren manresanes. Només calia que tornés l’encert. Set punts de Robinson i quatre de Badio, tornaven la distància a un +13 per anar als vestidors amb la victòria ben encarrilada.

L’anada als vestidors no va canviar l’actitud ni la inèrcia del partit. Ja va començar amb un robatori de Dani Pérez i un rebot ofensiu, que només l’error en els dos tirs posteriors evitaven ampliar la diferència. El Surne Bilbao resistia amb faltes personals i pel desencert manresà. Retallava la diferència 2 punts (55-54) a 2’46’’ pel final del quart, amb un parcial de 6-15 que va obligar Pedro Martínez a demanar un temps mort. A la sortida, el Bilbao va empatar (56-56).

Era el moment del Congost, que ho va entendre i es va posar a animar i pressionar l’atac del rival. El Baxi va perdre el parcial (13-21), però va recuperar un marge de 5 punts per entrar al darrer quart. La defensa seguia sent bona, només calia retrobar la cistella.

Va costar un parell de minuts desempallegar-se dels nervis i activar-se. Però, des de la defensa, els tirs lliures i buscant cistelles més fàcils, la diferència va pujar fins al +12 a 5’40’’ del final (74-62). Va ser definitiu. La diferència ja no va deixar de moure’s entorn dels 10 punts. I la grada ha acabat botant per celebrar una victòria que pot fer que el partit d'avui no hagi estat el darrer de la temporada al Nou Congost.

Amb la 19a victòria sumada, el Baxi Manresa no només continua depenent d’ell mateix per accedir al play-off pel títol, sinó que obliga el Baskonia a guanyar els dos partits que li queden, a casa contra l’UCAM Múrcia i diumenge a la pista del Reial Madrid.