Qui ha guanyat el debat electoral de les eleccions a Catalunya 2024 a TV3? Les puntuacions d'11 analistes polítics

Els representants de les vuit candidatures al Parlament de Catalunya amb representació en la passada legislatura han participat en l'últim debat electoral de la campanya de les eleccions del pròxim 12 de maig de TV3. En una enquesta d'urgència, 11 analistes habituals d'El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, han valorat breument el resultat del debat i han puntuat els tres candidats que, en la seva opinió, han tingut una actuació més convincent en aquest intercanvi d'opinions.

El resultat situa com a guanyador del debat Salvador Illa (PSC), seguit, per aquest ordre de Josep Rull (Junts), Alejandro Fernández (PP), Pere Aragonès (ERC), Laia Estrada (CUP) i Jéssica Albiach (Comuns). Només dos candidats no han estat destacats positivament per cap dels participants en la consulta, Ignacio Garriga (Vox) i Carlos Carrizosa (Ciutadans). En total, Illa ha obtingut una puntuació de 39 punts, seguit de Rull (26); Fernández (17); Aragonès (17); Estrada (3); Albiach (2) i Carrizosa i Garriga (0).

Álex Sàlmon: Illa

El periodista i director del suplement "Abril" de Prensa Ibérica creu que "Illa ha estat relaxat. Concret. Va fer de president. No es va complicar la vida. Tampoc va caure en alguns paranys. Fernández, sempre entretingut. El més àgil. No es va immutar davant alguns atacs. Va parlar de futur i es va oblidar del passat. Albiach degué convèncer als seus. No es va sortir del guió. Va baixar als temes concrets. Molt natural i segura."

Puntua Illa amb 5 punts, Fernández amb 3 i Albiach amb 1.

Marta Royo: Rull

L'economista i publicista afirma que "Rull ha defensat la socialdemocràcia d'ampli espectre lligada a la independència de Catalunya. Serè i inalterable enmig del caos. Aragonès, amb la tensió d'un líder que sap que el seu futur penja d'un fil, ha sortit del fanguer contrastant amb dades els cops rebuts per la seva legislatura, traient amb èxit pilotes fora. Un Fernández menys respectuós que altres vegades ha estat ferma en les seves afirmacions. Té molt clar per a qui parla, per a l'Espanya de les autonomies.

Dona 5 punts a Rull, 3 a Aragonès i 1 a Fernández.

Pilar Rahola: Rull

La periodista i escriptora apunta que va ser un "debat onanista que deixa clar que el difícil no serà guanyar, sinó aconseguir governar. A ressenyar: la condescendència sobrada de Illa, el mode zen de Rull i la condició extraterrestre de Carrizosa. Fernández: la nota d'humor".

Atorga 5 punts a Rull, 3 a Fernández i 1 a Estrada.

Jordi Mercader: Illa

El periodista considera que "seria miraculós que aquest debat fes canviar un sol vot. La fórmula del debat multitudinari és horrorosa, un tràmit que tots els candidats saben com encarar. Ningú s'ha sortit del guió, tothom ha fet el paper previsible i tots els candidats es creuen les enquestes".

Dota Illa de 5 punts, Rull de 3 i Estrada d'1.

Joaquim Coll: Illa

L'historiador apunta que "el debat ha estat molt igualat, sense un guanyador clar. No obstant això, en molts moments ha girat entorn del candidat Illa, que ha estat el més al·ludit, i ha jugat un rol presidencial, amb propostes de nomenaments d'impacte en seguretat".

Puntua amb 5 punts Illa, amb 3 a Fernández i 1 a Estrada.

Olga Ruiz: Aragonès

La periodista creu que la "hemeroteca ideològica ha perjudicat notablement el candidat socialista, massa ancorat en un 'claim' de campanya repetit fins a l'avorriment. El gran beneficiat ha estat Aragonès, que gairebé ha hagut d'esforçar-se a justificar o defensar la seva acció de govern. Ha sabut llegir el debat i aprofitar-se de la situació".

Dona 5 punts a Aragonès; 3 a Rull i 1 a Illa.

Astrid Barro: Illa

La professora de ciències polítiques de la Universitat de València expressa que "Salvador Illa ha aparegut com un candidat presidencial, solvent i moderat que no ha arriscat malgrat haver concentrat les invectives. Alejandro Fernández, incisiu, ha fet gala de coherència interna i ha posat èmfasi en les contradiccions de la resta de candidats. ⁠Pere Aragonès ha tractat de projectar una imatge institucional defensant en solitari l'obra de govern dels últims anys".

Atorga 5 punts a Illa, 3 a Fernández i 1 a Aragonès.

Marçal Sintes: Illa

El periodista considera que "la participació de vuit candidats, que corresponen als partits del Parlament, va fer que el debat perdés ritme, també substància i transcendència. Junts, en no poder comptar amb Puigdemont, el seu gran imant, va jugar amb desavantatge, malgrat la solvència del bo de Rull".

Dona 5 punts a Illa, 3 a Rull i 1 a Fernández.

Andreu Claret: Illa

El periodista i escriptor apunta que "Junts ho té ben montat. Mentre Puigdemont fa d'independentista des d'Argelers, Rull fa de convergent a TV3. Comparant la capacitat de Fernández amb la vacuïtat de Garriga, no s'entén com Vox té expectatives similars al PP. Illa amb propostes, Fernández, amb polèmica, Albiach, política".

Puntua Illa amb 5 punts, Fernández amb 3 i Albiach amb 1.

Rafael Jorba: Illa

El periodista i secretari del comité editorial d'El Periódico afirma que "des de la primera pregunta sobre la sequera -la primera preocupació dels ciutadans en l'enquesta del CEO-, s'ha vist que en la 'dècada prodigiosa' del 'procés' es va debatre massa sobre el 'què som' en detriment del 'què fem'. Els grans partits, també els 'processistes', reivindiquen ara formalment la independència, però posen el focus en el "mentrestant", és a dir, prioritzen el debat sobre la gestió dels serveis públics".

Qualifica Rull amb 5 punts i Aragonès i Rull amb 2 cadascun.

Sílvia Cóppulo: Rull

La periodista i psicóloga va notar "molta contenció en els candidats dels partits que van al capdavant (PSC, Junts, ERC). Arrisquen les cantidates (Comuns i CUP). Debat viu ben conduït."

Atorga 5 punts a Rull, 3 a Illa i 1 a Aragonès.