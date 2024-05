Denuncien els conductors de dos tot terreny per circular per la llera de la riera de Mura

Els Agents Rurals han denunciat els conductors de dos vehicles tot terreny per circular per la llera de la riera de Mura (Bages). El cos ha recordat a través d'una piulada a X (abans Twitter) que està prohibit circular amb vehicles de motor pel llit sec o per la làmina d'aigua dels rius, torrents i qualsevol corrent d'aigua i ha fet una crida a "respectar l'entorn i la normativa".

La publicació va acompanyada d'una imatge on es veuen els dos vehicles infractors circulant a la vora de la riera.