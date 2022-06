La proposta inicial deixaria la Seu i Puigcerdà sense connexió directa

Des del Pirineu es planteja un gran dubte sobre la idea inicial de fer el nus de connexió del nou ramal ferroviari a Alp i que apunta a una nova concepció dels projectes des de, exclusivament, la òptica barcelonina i andorrana. Les dues grans capitals del Pirineu central són la Seu d’Urgell, amb una població de 12.000 persones, i Puigcerdà, amb un padró municipal de 9.000 habitants. Les dues ciutats són alhora el pol econòmic de les seves comarques per a empreses i ciutadans i per be que estan separades de cinquanta quilòmetres moltes companyies, estudiants i ciutadans en general es desplacen regularment d’una a l’altra per raó de la feina o les relacions socials. Per això la renúncia a connectar directament les dues ciutats pirinenques en tren fent el ramal de la nova línia des de l’actual estació Urtx-Alp crea incredulitat entre els primes analistes d’aquest embrionari projecte. Fent sortir la nova via des d’Alp també es negaria la connexió entre Puigcerdà i Bellver de Cerdanya, que amb un padró de 2.000 habitants és el segon municipi de la comarca. Polítics, activistes del medi ambient i ciutadans de la Cerdanya estan a l’espera de conèixer la proposta de traçat de l’estudi, que ha d’estar enllestit en els pròxims mesos.