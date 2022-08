«Durant la residència, coneixeré diferents àmbits del món de la ginecologia»

Goretti San José, de 32 anys, veïna de Matadepera, va estudiar fisioteràpia per obtenir la nota per accedir a la carrera de medicina. Des de sempre, havia volgut ser metgessa, i ara s’encamina a convertir-se en ginecòloga amb el primer any de residència a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

El seu àmbit és el de la ginecologia. Què la va motivar a escollir l’especialitat? Quan vaig fer les pràctiques de la carrera, de seguida vaig detectar que la ginecologia encaixava amb els meus interessos. També és cert que és una especialitat molt àmplia. En aquest sentit, crec que la residència m’ajudarà a saber quin àmbit m’agradaria cobrir. Què li aporta com a professional la residència a Althaia? D’entrada, em dona l’oportunitat de veure diferents àmbits, com ara la sala de parts, els monitors, les ecografies... A més, des de la primera setmana, vaig poder entrar al quiròfan i veure el procés d’una cesària. En canvi, en un hospital més gran, a l’haver-hi més residents, has de tenir més paciència, tot i que segurament que pots veure més patologies. La meva aposta, però, va ser un hospital que estigués a prop de casa i que em permetés desenvolupar una atenció més personalitzada. En un futur, es planteja quedar-se a treballar al territori? De moment, no m’ho he plantejat, però sí que veig que els residents d’últim any tenen oportunitats als centres sanitaris de la zona davant d’algunes jubilacions. En el meu cas, encara no sé on voldré anar, però si continuo estant a gust, em plantejaria quedar-me.