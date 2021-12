L'exsenadora Elia Tortolero, líder del PSC a Sant Joan de Vilatorrada (Bages) i dirigent de la federació de les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès, serà la nova portaveu del PSC. Aquesta ha estat la proposta que el líder del partit, Salvador Illa, ha compartit aquest dijous al seu perfil de les xarxes socials.

I també, proposo que @EliaTortolero assumeixi les funcions de portaveu del partit.



Gràcies als tres pel vostre compromís. Som-hi! 🌹 — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) 16 de diciembre de 2021

En resposta a la piulada la bagenca ha agraït al líder socialista la seva confiança i ha assegurat que pren la proposta "amb responsabilitat il·lusió".

Nascuda l'any 1988 a Sant Joan de Vilatorrada, Tortolero va estudiar Magisteri i posteriorment es va especialitzar en l'educació. L'abril del 2019 va ser elegida Senadora del PSC per Barcelona i va deixar aparcada la seva tasca com a docent. Al Senat va ser Portaveu adjunta de la comissió d'educació i FP, així com vocal de la comissió de Defensa, Pressupostos i Incompatibilitats.

Actualment, Tortolero és la líder del partit a Sant Joan de Vilatorrada i tinenta d'alcaldia. La bagenca també exerceix de Viceprimera Secretària i Secretària de Política Municipal de la federació del PSC a les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès.

Entomo aquesta proposta de nou càrrec amb responsabilitat i il·lusió, per treballar amb l'objectiu que @socialistes_cat tornem a governar Catalunya.

Gràcies Salvador per la teva confiança. https://t.co/nnaE8QdNtk — Elia Tortolero (@EliaTortolero) 16 de diciembre de 2021

Illa serà ratificat com a primer secretari en el congrés extraordinari que se celebrarà aquest dissabte. És en el marc d'aquesta convenció farà la seva proposta de comissió executiva, que es votarà diumenge.

D'altra banda, el dirigent socialista ha proposat que Francesc Trillas torni a ser secretari d'Economia i Hisenda del PSC, i que Raúl Blanco sigui secretari d'Indústria, Energia i Transició Digital: "Un finançament just i la prosperitat compartida són claus a Catalunya", ha expressat Illa.