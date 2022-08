El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha allargat la mà al Govern per a negociar els pressupostos del 2023. Illa creu que "seria bo" que els comptes de l'any que ve tinguessin el suport "el més ampli possible", i per això ha explicitat la seva voluntat "d'iniciar converses en aquest sentit". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Illa ha negat que sumar diverses forces per aprovar els comptes sigui difícil, i ha posat com a exemple l'entesa pel català a la qual van arribar PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem al Parlament. "No sé si és el que convé més al meu partit polític, però sí que és el que convé a Catalunya", ha reivindicat el dirigent socialista, que ha insistit que la seva oferta va "de debò".

Illa ha destacat que el Govern "té la majoria d'investidura trencada", i que no pot comptar amb la CUP. En canvi, ha afegit, els socialistes estan "disposats a treballar" els pressupostos per a tirar-los endavant i que siguin vigents l'1 de gener del 2023. "Fins a quin punt està d'acord Aragonès? Està disposat a avantposar Catalunya a l'interès del seu Govern?", s'ha preguntat.