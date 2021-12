La farmacèutica nord-americana Pfizer ha anunciat aquest dimarts que la seva pastilla Paxlovid, que aspira a convertir-se en el primer tractament oral als EUA per als pacients amb covid-19, redueix en un 89% dels casos el risc d’hospitalització o mort en adults.

En un comunicat, la farmacèutica –que també és la creadora d’una de les vacunes més utilitzades contra el virus– ha indicat que, a més, les seves dades més recents confirmen que el medicament és un «inhibidor potent» davant la variant òmicron del coronavirus.

Les pastilles Paxlovid encara no han sigut aprovades per l’Administració de Fàrmacs i Aliments (FDA, per les seves sigles en anglès) dels EUA, però el director executiu de Pfizer, Albert Bourla, espera que el vistiplau arribi abans de finals de mes.

En els estudis clínics portats a terme per la farmacèutica, la reducció del risc d’hospitalització o mort per covid-19 va ser del 89% quan la pastilla es va administrar els tres dies següents a l’aparició dels primers símptomes; i pràcticament la mateixa (del 88%) quan es va administrar els cinc dies posteriors a l’aparició de símptomes.

L’estudi es va portar a terme entre 2.246 adults residents en Nord i Sud-amèrica, Europa, l’Àfrica i Àsia (41% dels quals, als EUA) als quals se’ls havia diagnosticat covid-19 els cinc dies anteriors, i tots ells tenien almenys una característica o condició mèdica que els feia ser pacients amb risc de desenvolupar una malaltia greu.

De tots els pacients als que es va subministrar Paxlovid, només el 0,7% van ser hospitalitzats en els 28 dies posteriors a la seva participació en l’estudi, i cap d’ells va morir.

En canvi, entre aquells pacients que van participar en l’estudi, però a qui no els va ser subministrat Paxlovid (el grup de control), el 6,5% van ser hospitalitzats o van morir, va informar Pfizer.