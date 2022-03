L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest dimecres tenir coneixement d'un atac rus a un hospital d'Ucraïna que ha deixat quatre morts i una desena de ferits. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha denunciat que els atacs al sistema sanitari són una "violació" del dret internacional humanitari, i ha demanat que es protegeixi la "neutralitat" de l'atenció sanitària i es "respecti" el dret d'accés a aquesta. Tedros Adhanom ha fet aquest anunci en una conferència a la seu de l'organització a Ginebra on també ha comunicat que l'organització enviarà un primer paquet de sis tones de subministrament mèdic a Polònia per la crisi a Ucraïna.

El director de l'OMS ha explicat que es lliurarà material mèdic d'atenció per traumatologies i cirurgies d'emergència per satisfer les necessitats de 1.000 pacients, i altres subministraments sanitaris per satisfer les necessitats de 150.000 persones.

En l'anunci, Adhanom també ha advertit de la necessitat de crear un corredor humanitari per garantir que els subministraments arribin a les persones més necessitades.