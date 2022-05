Problemes de salut deixen en l’aire la continuïtat de l’alcalde de Navarcles

L’alcalde de Navarcles, Josep Maria Feliu, d’Ara Navarcles (vinculat a ERC), es podria apartar del càrrec per motius de salut. De moment no hi ha cap decisió presa, però ell mateix explicava ahir a aquest diari que si bé no es tracta d’una situació de gravetat, els metges li recomanen que, com a mínim per un temps, aparqui les seves responsabilitats al capdavant del consistori.

Feliu se sent «molt compromès» amb el mandat que encara té per endavant, però donades les circumstàncies ja fa uns dies que està valorant «quina és la millor opció» de futur a nivell polític conjuntament amb la resta de membres de l’equip de govern, i la idea és prendre una decisió definitiva abans que s’acabi aquest mes de maig. Sobre la taula «hi ha moltes possibilitats», apunta l’alcalde, des d’una baixa temporal a una retirada completa o fins i tot la continuïtat. «Ara per ara no descarto res», afegeix, però a partir de les recomanacions mèdiques ell mateix reconeix que hi ha senyals que d’una manera o altra aquesta continuïtat en el càrrec es pugui acabar trencant quan falta poc més d’un any per a les properes eleccions municipals, previstes per al maig del 2023. Sigui quina sigui la decisió que s’acabi adoptant finalment per part del mateix Feliu i la resta de l’equip de govern, la voluntat a nivell polític és «que tot continuï igual», assegura. Gairebé 3 anys d’alcalde Josep Maria Feliu va ser investit alcalde de Navarcles el 15 de juny del 2019, com a cap de la llista mes votada a les eleccions que s’havien celebrat el maig. Era la primera vegada que es presentava, i la primera que ERC ho feia sota la denominació d’Ara Navarcles. En aquells comicis, Ara Navarcles va assolir tres regidors, els mateixos que Junts per Navarcles i que el PSC, però els republicans van obtenir més vots i van formar una aliança de govern que s’ha mantingut fins a l’actualitat amb els dos regidors de la CUP-Amunt i els també dos regidors de Navarcles En Comú-En Comú Guanyem. Tot plegat els ha permès governar amb una majoria de 7 regidors dels 13 del consistori. Josep Maria Feliu ostenta l’alcaldia de Navarcles, i també és el responsable de l’àrea de Governació en aquest Ajuntament.