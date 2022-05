Súria ha tancat provisionalment els camins del Pla de Reguant per l'aparició d'una bòfia de grans dimensions a la zona del bosc de ribera. La Policia Local ha senyalitzat la prohibició d’accés a peu o per mitjà de qualsevol tipus de transport per l’àrea afectada.

L’esfondrament va ser detectat inicialment el 6 de maig en un dels camins del bosc de ribera. Les dimensions de la bòfia han augmentat des d’aquesta data, i no es descarta que pugui créixer encara més. Segons el decret, les mesures adoptades són estrictament temporals, en espera d’adoptar una solució definitiva proposada per tècnics experts en la matèria. A hores d’ara es desconeixen les causes que han motivat l’aparició d’aquesta bòfia, tot i que es tracta d’una àrea en què hi ha constància històrica d’altres esfondraments de terreny, relacionats probablement amb les característiques geològiques de la zona. El consistori del municipi bagenc demana a tothom el compliment estricte de la prohibició de transitar pels camins tallats.