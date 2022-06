El Bages fa rècord d’alcaldesses

Alba Pérez, que divendres passat es va convertir en nova batllessa de Navarcles, afegeix al seu càrrec una nova distinció. Prenent possessió de la vara ha fet que el Bages estableixi un nou rècord d’alcaldesses a la comarca, arribant gairebé a duplicar la xifra més alta que s’havia donat fins ara en un mandat anterior. I és que Pérez s’ha convertit, a un any de les properes eleccions municipals, en la vuitena dona que presideix en aquests moments un Ajuntament bagenc.

De fet, quan el 15 de juny del 2019 es van constituir els consistoris actuals sorgits de les eleccions de fa tres anys, el Bages ja va assolir la xifra màxima de batllesses coincidents en un mateix període: sis en total, pràcticament totes debutants. Montserrat Badia, de Castellbell i el Vilar, era l’única que perllongava un càrrec que ja havia exercit en el mandat anterior. Les que es van estrenar oficialment en el càrrec el juny del 2019 -i el segueixen ostentant- van ser Noelia Ramírez (Balsareny), Verònica Hirano (Marganell), Montserrat Playà (Mura), Adriana Delgado (Sant Vicenç de Castellet) i Georgina Mercadal (Sant Salvador de Guardiola).

Fins llavors, el nombre màxim havien estat cinc, però va ser durant tan sols durant 9 mesos, en la recta final d’un mandat. Aquella situació es va donar quan, el setembre del 2006, la socialista Glòria Torner va agafar el relleu a l’alcaldia de Sant Vicenç a Joan Montsech, a poc més de mig any de les següents eleccions municipals. En aquell temps, va coincidir amb Maria Àngels Estruch (Navàs); Maria Carme Alòs (Navarcles); Laura Vilagrà (Santpedor) i Mirella Cortès (Sallent).

El juny del 2020, a les sis alcaldesses que havien arrencat aquest mandat se n’hi va afegir una setena quan a Sant Fruitós va prosperar una moció de censura contra Joan Carles Batanés promoguda per ERC, Junts i el PSC, que va convertir en batllessa la republicana Àdria Mazcuñan. Ara és Alba Pérez qui ha assumit l’alcaldia, en aquest cas de Navarcles, agafant el relleu de Josep Maria Feliu, que ha deixat el càrrec per motius de salut, convertint-se així en la vuitena i fent que una quarta part dels Ajuntaments de la comarca (són 30 en total) tinguin batllessa. Per contra, Navarcles no s’estrena com a municipis amb una dona alcaldessa, ja que durant un mandat ja hi va tenir la convergent Maria Carme Alòs. Ara mateix, són 16 les poblacions de la comarca que mai no han estat presidits per una dona (sense comptar que hi hagi pogut haver alcaldesses accidentals).

Pel que fa a la proporció, el Bages se situa ara entre les comarques de l’àrea d’influència de regió7 amb un percentatge més elevat de batllesses: una de cada quatre. Ho supera l’Alt Urgell, l’única demarcació de casa nostra on hi ha més dones (10) que homes (9) presidint les institucions municipals. Al Berguedà, el mandat actual va començar amb una quarta part de consistoris en mans d’alcaldesses (8 de 31), però la proporció ha empitjorat, ja que en el decurs d’aquest període de govern hi ha hagut dos traspassos de vares cap a homes. El cas més conegut és el de la capital, Berga, on la cupaire Montse Venturós va presentar la renúncia al càrrec el juliol del 2021, i la substituïa el seu company de partit Ivan Sànchez. A la Nou de Berguedà, on hi ha llistes obertes, Josep Maria Peixó va agafar l’alcaldia després que els quatre regidors de Som Poble fessin fora qui havia tingut el càrrec fins llavors, Mercè Fuentes.

També hi ha hagut variacions, en sentits oposats, a la Cerdanya i l’Anoia. La Cerdanya ha guanyat una segona alcaldessa fa dos mesos, quan Laia Serra (Endavant Cerdanya) va assumir el càrrec en el lloc del seu company de partit Xavier Porta, que va dimitir després d’una crisi interna per un afer urbanístic. En aquesta comarca, les alcaldesses suposen l’11% del total. I a l’Anoia suposen ara el 15% (5 en total), després que l’abril passat la republicana Maria Sayavera rebés una moció de censura que la va apartar del càrrec i n’agafés el relleu el socialista Francisco Guisado. Al Moianès hi ha només una alcaldessa (Anna Guixà, a Sant Quirze Safaja) d’un total de deu municipis.

En les últimes eleccions municipals el 76% de les 616 candidatures que van concórrer a les municipals a les comarques centrals estaven liderades per homes. Per tant, en 3 de cada 4 casos eren homes els que, d’entrada, optaven a l’alcaldia. Tot i que dins les llistes hi havia força dones (al Bages, per exemple, el percentatge era del 45%), encara costava trobar-ne en els llocs capdavanters. El Berguedà i el Bages van ser les comarques que presentaven un percentatge més alt de dones caps de llista, amb el 28%.