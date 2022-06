Després de 19 anys, Josep Tarín renunciarà aquest dimecres a l’alcaldia de Talamanca, tal i com havia pactat el grup municipal de Junts a l’inici d’aquesta legislatura. Tarín, que mantindrà l’acta de regidor fins al final del mandat, passarà el relleu a la regidora Rosa Verneda, de 31 anys, que és previst que esdevingui la primera alcaldessa del municipi. El veterà polític bagenc ha desvinculat la seva renúncia a la condemna, l’octubre passat, d’1 any i mig de presó per un delicte contra l’ordenació del territori, a la qual va presentar un recurs que està pendent de resoldre’s.

Josep Tarín renunciarà aquest dimecres en un ple extraordinari al càrrec d’alcalde responent a l’acord intern que tenia la candidatura de Junts per Talamanca, que té 4 dels 5 regidors del consistori. «Ja vaig anunciar que aquest seria el meu últim mandat i que abans d’acabar-lo renunciaria al càrrec i entraria un altre dels membres de la candidatura», apuntava aquest dimarts l’encara alcalde. Un canvi que, assegura, s’hauria d’haver fet abans, però que s’ha demorat a causa de la pandèmia. El relleu de Tarín l’agafarà l’actual regidora de Serveis Socials, Sanitat i Promoció econòmica, Rosa Verneda, que també formava part de la candidatura que Junts per Talamanca va presentar a les eleccions del 2019 i que s’apunta com a cap de llista de la formació per als comicis de l’any vinent. En aquest sentit, Tarín considera que «fa falta sàvia nova i ja toca deixar pas als joves». Tarín continuarà al consistori com a regidor fins al final d’aquest mandat, una tasca que, com fins ara, compaginarà amb la seva feina d’advocat. De la seva trajectòria al capdavant del consistori de Talamanca, en destaca l’oportunitat liderar la «modernització del poble», des d’empedrar els carrers, fins a fer el casal, el servei mèdic, participar en la creació de l’escola conjunta amb Mura i el servei d’aigua. Segons l’alcalde de Talamanca, el principal repte de futur del municipi serà l’execució del pla de director del castell, que s’està acabant d’elaborar conjuntament amb la Diputació de Barcelona, i «que serà un revulsiu i un element dinamitzador del poble molt important». Condemna pendent de recurs El batlle bagenc ha volgut desvincular la seva renúncia a l'afer judicial en el qual s’ha vist implicat en aquest mandat. L’octubre passat l’Audiència Provincial de Barcelona va condemnar-lo a 1 any i 6 mesos de presó i 9 anys d’inhabilitació per un delicte d’ordenació del territori i a fer front a una multa de 4.320 euros. La sentència considerava provat que, l’any 2016, l’alcalde va donar permisos i va permetre l’activitat de l’empresa Ibèrica del Papel Tisú SL, dedicada a fer productes de paper, en uns terrenys que tenien la classificació de no urbanitzables i la qualificació de sòl d’especial protecció agrícola. Tarín ja va mostrar en el seu dia el seu «total desacord» amb la sentència i va presentar un recurs, que està pendent de resoldre. En aquest sentit, es mostra convençut de guanyar-lo perquè considera que «hi ha una mala interpretació del dret urbanístic i administratiu». Un dels alcaldes més veterans Josep Tarín és un dels polítics històrics i un dels alcaldes més veterans del Bages, només per darrere del de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, i el de Gaià, Enric Armengou, que porten 23 anys al càrrec i al costat del de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, que també és al capdavant del consistori des del 2003. Tarín, advocat de professió, va iniciar la seva trajectòria en la política municipal el 1987, quan va entrar com a regidor a l’Ajuntament de Talamanca. Va ser conseller comarcal entre el 2011 i el 2016 i ha estat implicat en diverses entitats i col·lectius de la comarca. Fins al desembre passat, era diputat a la Diputació de Barcelona, al capdavant de l’àrea de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis, un càrrec que va assumir l’exalcalde de Manresa Valentí Junyent. El relleu que estava pactat es va anar endarrerint i va ser motiu de discrepància entre Junts per Manresa, que reclamava que es fes efectiu el que s’havia acordat, i el PDeCAT.