Educació veu prioritari fer un nou institut a Navàs després de descartar la integració

Una vegada descartada la integració dels centres concertats de l’Escola Diocesana de Navàs a la xarxa pública, que hauria permès encabir en els seus equipaments els estudis de secundària del municipi, el departament d’Educació torna a tenir sobre la taula la construcció d’un nou institut públic, que permetria suprimir els barracons de secundària de l’IE Sant Jordi. En l’acte de balanç del primer any de mandat de la delegació del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, la directora dels Serveis Territorials d’Educació, Gemma Boix, va assegurar que resoldre aquesta situació «és una de les prioritats» del departament.

L’opció de construir un nou edifici per a l’institut de Navàs, que des de la seva creació l’any 2011 està ubicat en barracons, s’ha tornat a plantejar després del trencament, l’abril passat, de les negociacions amb el departament d’Educació per integrar a la xarxa pública l’Escola Diocesana de Navàs, un fet que obria la possibilitat d’encabir a les seves instal·lacions l’educació secundària i els estudis postobligatoris públics sense la necessitat de fer cap nou equipament. En aquest sentit, Boix assegura que, amb la integració descartada, el nou institut «passa a ser una prioritat perquè està en una situació de mòduls que cal revertir i no podem allargar gaire més».

Per la seva banda, l’Ajuntament de Navàs ja va instar al departament d’Educació de la Generalitat, a través d’una moció aprovada el mes de maig, a fer un nou equipament que albergui l’educació secundària i els estudis postobligatoris tornant a posar sobre la taula la construcció d’un nou edifici als terrenys del costat del pavelló, que el 2017 ja va cedir al departament amb aquesta finalitat. També li reclama que es comprometi a tenir el projecte enllestit durant el 2023 i que aquest mateix any vinent inclogui als pressupostos una partida per a la construcció del nou edifici.

En aquest sentit, la directora dels Serveis Territorials assegura que «s’han de fer diferents anàlisis per veure quin és el model i buscar la millor sortida per Navàs» . Segons Boix, en la programació de nous equipaments cal tenir en compte «la població i la natalitat, que en els darrers anys ha disminuït moltíssim i això fa replantejar projectes que s’havien pogut pensar fa 5 o10 anys». Insisteix, però, que «ho tenim sobre la taula i és una de les nostres prioritats».

Fins a 3 opcions sobre la taula

Abans que es fes pública la voluntat de l’EDN de passar a la xarxa pública, l’Ajuntament de Navàs havia arribat a tenir tres opcions sobre la taula per a la construcció de l’edifici del futur nou institut. Dues de les possibilitats passaven per alçar el nou equipament en espais annexos de la mateixa escola Sant Jordi (de manera que es plantejava com una ampliació), i que eren les opcions per les quals apostava la Generalitat.

El consistori, però, no tancava totalment la porta a la que va ser la primera idea de fer-lo en el terreny adjacent al pavelló, tot i que no era la que agradava al departament d’Educació que apostava per potenciar el concepte d’institut-escola en un únic edifici.