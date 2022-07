«Els casals són més necessaris que mai»

Les colònies i els casals d’estiu han recuperat el seu pols. Després de dos anys marcats per les restriccions de la pandèmia de la covid-19, les activitats de lleure educatiu tornen a ser com les d’abans i, des d’aquesta setmana, infants i joves tornen a gaudir-ne amb normalitat. La Fundació Pere Tarrés preveu superar aquest estiu els 3.000 participants a les activitats que organitza a la Catalunya Central, dels quals preveu becar-ne més de 150. El casal municipal de Sallent, a l’escola Torres Amat, que ja compta amb més de 500 inscripcions, és un exemple de la reactivació d’unes activitats que, segons la fundació, «són més necessàries que mai» .

Després de dos anys de restriccions de mobilitat i d’interacció social per la pandèmia, aquest any les activitats de lleure educatiu han recuperat la normalitat. La Fundació Pere Tarrés organitza cinc casals d’estiu a la Catalunya Central, el més nombrós és el de Sallent on hi participen més de 500 nens i nenes. En aquest sentit, la directora de la delegació de la Fundació Pere Tarrés a la Catalunya Central, Trinitat Ortega, celebra que s’hagin «pogut relaxar totes les mesures de prevenció i els nens i nenes puguin tornar a socialitzar-se perquè els casals i les colònies són una oportunitat excepcional perquè puguin créixer personalment i emocionalment».

Ahir, els infants de Sallent estaven atrafegats fent un quadern de viatge per seguir l’eix temàtic d’enguany al voltant de les aventures i valoraven molt positivament la seva participació en aquest espai. L’Evelin, de 9 anys, en destacava el fet de «poder jugar amb els meus amics i passar-m’ho bé» i confessava que el que més li agrada són «els tallers on fem manualitats, pintem i reciclem». A l’Aitor, de 6 anys, se li feia difícil triar alguna preferència perquè del casal d’estiu «m’agrada tot».

Segons Ortega, els casals de l’entitat «treballen els valors com el respecte, la cooperació i el treball en equip, i els hàbits, de manera que el lleure sempre va de la mà de l’educació». En la mateixa línia, la directora del casal de Sallent, Mercè Riera, explicava que «intentem que tot tingui una línia pedagògica i una coherència» alhora que es vetlla per una «educació inclusiva».

A causa de la crisi social i econòmica generada per la pandèmia, així com els efectes del conflicte d’Ucraïna, molts nens i nenes arrosseguen seqüeles emocionals i psicològiques. En aquest sentit, segons Ortega, «els casals i les colònies són més necessaris que mai i és imprescindible que cap nen o nena es quedi sense realitzar una activitat de lleure educatiu aquest estiu». Per això, la Fundació preveu becar al voltant de 150 nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat de la Catalunya Central perquè participin en alguna d’aquestes activitats. Amb tot, al llarg de tota la temporada s’aniran donant beques en el marc de la campanya Cap Infant Sense colònies, per la qual cosa aquesta xifra podria incrementar-se.

A Sallent, la Fundació Pere Tarrés també organitza el casal de la Llar d’Infants L’Esquitx i el de Cabrianes. No són els únics que l’entitat du a terme al Bages on també realitza el de la Llar d’Infants Barrufets de Sant Joan de Vilatorrada, que començarà la setmana vinent, així com un casal d’estiu social al centre obert Xalesta Manresa, on una vintena d’infants en situació de vulnerabilitat social podran gaudir d’aquestes activitats becades del 16 al 26 de agost.

400 infants aniran de colònies

Més enllà dels casals d’estiu, els albergs i cases de colònies que la Fundació Pere Tarrés té a les comarques de la Catalunya Central acolliran al voltant de 400 infants, adolescents i joves al llarg de tot l’estiu. Així doncs, les cases de colònies de La Ruca d’Avinyó, Santa Maria del Roure de Cantonigròs i l’alberg La Sala de La Pobla de Lillet seran la seu de diverses colònies temàtiques com les de màgies i encanteris inspirades en les novel·les i pel·lícules de Harry Potter, d’esports, de descoberta de l’entorn natural o de competències lingüístiques, entre altres.