La patronal demana que s’avanci la quarta dosi de la vacuna als residents

La presidenta de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual, ha mostrat la seva «preocupació» per l’increment de casos en residències arran de la setena onada de la covid-19. Pascual, que també és la directora general de L’Onada Serveis, amb centres residencials al Bages i al Berguedà, reclama que s’acceleri la vacunació dels residents, prevista inicialment per al setembre, i que es revisin els protocols, ara molt laxes, davant la nova realitat.

L’arribada del pic de la setena onada s’ha començat a fer notar a les residències de gent gran i, segons Cinta Pascual, aquesta setmana el 21,7% de les residències de Catalunya tenen covid, la qual cosa ha incrementat la preocupació de la patronal. Davant d’aquesta nova situació, la presidenta de l’entitat veu dificultats en «fer possible el protocol actual, sense aïllaments i amb les famílies entrant i sortint». Destaca també que «ja no hi ha sobrecostos covid, com les places reservades, i hi ha petits serrells als quals haurem de donar cobertura. Nosaltres volem que els protocols que vagin sortint estiguin consensuats amb el sector».

Pascual reconeix que el protocol que va sortir a final de la setmana passada «és molt lax, però estem davant d’una setena onada. Tot i que no volem pas que les famílies no accedeixin als centres, quan hi ha covid ho hem de pensar tot molt més». Apunta, per exemple, que ja no és obligatori treballar per unitats convivencinals (tot i que molts centres ho continuen fent), de manera que la situació «se’n pot anar de les mans fàcilment».

La principal reivindicació de l’ACRA, que ahir tenia previst reunir-se amb Salut Pública, és l’avançament de la quarta dosi de la vacuna, que inicialment està prevista per mitjan setembre i «nosaltres pensem que s’ha de posar ara». Pascual, que també presideix el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), ha enviat aquesta mateixa setmana una carta a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, exposant-li que «estem espantats novament perquè hi ha gent molt depenent i que una grip o la covid l’afecta molt més». La manca de personal, que ja és un mal endèmic dels centres residencials, també es veu ara agreujat amb l’increment dels casos de covid i l’inici del període de vacances, de manera que aquest també és «un problema greu», diu Pascual.

Millor coordinació amb Salut

El sector de les residències de gent gran, amb l’ACRA al capdavant, ha demanat recentment al Parlament de Catalunya que millori la coordinació dels centres amb els serveis sanitaris. Els responsables d’institucions residencials creuen que la coordinació aconseguida durant la pandèmia de la covid no s’ha de perdre, tot recordant que els residents tenen el mateix dret a la sanitat pública que la resta de ciutadans.

En aquest sentit, Pascual mostra el seu desencís. «Em pensava que serviria perquè realment es donessin compte que som importants i per posar els serveis d’atenció a la gent gran al lloc on es mereixen, però tinc la sensació que tothom se n’ha oblidat i això és molt greu». Després de dos anys, amb una primera onada devastadora a les residències, la presidenta de l’ACRA afirma que «hi ha un cert cansament i esgotament» en un sector que reivindica com a essencial.