Espera angoixant entre veïns de les Brucardes

Els veïns de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, que van ser desallotjats diumenge van poder tornar ahir al vespre a casa seva. La previsió inicial és que poguessin fer-ho ahir al matí, però la situació es va allargar i no va ser fins al vespre quan es posava el punt i final a més de 24 hores d’angoixa i patiment. Els veïns havien hagut de marxar a corre-cuita i només amb allò més imprescindible de casa seva quan s’hi van acostar les flames.

Un dels veïns que ahir al matí estava al Nexe era el Francesc Pérez que assegurava que tenien «molta angoixa» perquè «volem arribar a casa i veure com està». Afirmava que «no sabem res i per això estem aquí, esperant per si podem pujar o no i a veure què ens expliquen». Explicava que el diumenge tot va ser molt ràpid: «ens vam avisar i vam haver de sortir volant, vam agafar quatre papers, els dos cotxes i vam marxar» mentre ensenya les sabatilles que porta: «són amb les que vaig haver de sortir ahir», deia.

Enric Holgado també va ser desallotjat. Vivia la situació amb la impotència «d’estar esperant» i «sense poder fer res més». Tampoc sabia com estava la casa. En el seu cas, explicava que estaven fora i estaven tornant quan «vam saber que teníem el foc a casa». Detallava que van deixar els nens, van poder arribar a casa però que de seguida van marxar pel foc. La nit la van passar a una segona residència però aquest dilluns estaven al Nexe esperant el moment de poder tornar a casa, que no va arribar fins a última hora de la tarda. També estava amb ells la seva germana, Sílvia Holgado. En el seu cas, explicava que estava a casa quan «cap a la a una vam veure una fila de fum a River Park i vam trucar al 112. A les 2, també veiem les flames i a les 4 ja teníem les flames davant de casa i ens van fer marxar».

L’Ània Pradell també és una de les veïnes de les Brucardes que va haver de marxar diumenge a la tarda i ahir estava al Nexe esperant. «No sabem gaire res. Ni què ha afectat ni què no i estem aquí, a l’expectativa per veure què ens diuen», comentava. Ella estava a casa quan «de cop vam veure el foc a tocar», deia. «Ens van dir que agafessin les coses però gairebé no vaig poder agafar res i vam agafar els animals, els vam posar al cotxe i vam venir cap aquí». Després, van passar la nit a casa d’uns amics. Al migdia hi va haver una primera reunió amb els veïns per explicar-los quina era la situació però no va ser fins al vespre quan el conseller d’Interior Joan Ignasi Elena va anunciar que els veïns podrien tornar a casa per passar-hi la nit o, en aquells casos que els habitatges estiguessin malmesos, podrien recollir les pertinences.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va confirmar ahir que les flames havien afectat l’estructura de dues cases de la urbanització i també la part exterior d’altres, sobretot a la zona sud-est de la urbanització.