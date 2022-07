Satisfacció a Callús per l’admissió del recurs al TC per les càrregues de l’1-O

«Ha estat una sorpresa però ho celebrem, i arribarem fins on calgui perquè es faci justícia». Així s’expressava ahir l’alcaldessa accidental de Callús, Mireia Lladó després que s’hagués fet pública l’admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional, del recurs presentat per veïns del municipi agredits per la Guàrdia Civil durant el referèndum de l’1 d’octubre del 2017.

La notícia ha estat molt ben rebuda per l’equip de govern del municipi i també per la defensa dels recurrents, que qualificava d’«èxit» aquesta admissió a tràmit. A més, Lladó posava en valor que entre els lletrats hi ha una persona de Callús.

El cas es va arxivar per la impossibilitat d’identificar els agents autors dels cops als veïns de Callús, però ara el TC ha decidit admetre a tràmit el recurs per revisar la qüestió. Segons l’àrbitre de la Carta Magna, concorre al cas «una especial transcendència constitucional» perquè el recurs «pot donar ocasió al Tribunal per aclarir o canviar la doctrina».

Aquesta nova via dona opcions a una possible condemna, que Lladó encara no dona per feta tenint en compte que fins ara el cas no ha tingut recorregut en instàncies inferiors. Tanmateix, «és un pas més que s’havia de fer perquè no ens podem quedar amb els braços plegats», afirma. En qualsevol cas, assegura que la desena de veïns afectats estarien disposats «a arribar fins al final» i a tornar a recórrer, si calgués, i portar el cas al tribunal d’Estrasburg.

Lladó posava en relleu ahir que entre els afectats i defensors de les votacions de l’1-O a Callús hi havia l’exalcalde del municipi, Joan Badia, que va traspassar fa uns mesos. Recordava com aquell dia també va ser víctima «dels cops i trepitjades» que hi va haver, i segons diu, del robatori d’un ordinador.