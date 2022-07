L’impuls dels voluntaris torna a fer net a cases de River Park

Just 14 dies després de l’inici de l’incendi del Bages i just l’endemà que els Bombers de la Generalitat el donessin per extingit, ahir un grup de voluntaris tornava a donar un cop de mà als veïns de River Park afectats pel foc i que necessitaven netejar les seves parcel·les i cases. A la cita d’ahir al matí van acudir una vintena de voluntaris, la majoria veïns de la mateixa urbanització de River Park, que de nou van ajudar els seus propis veïns en diferents tasques per netejar jardins i parcel·les afectades per les flames.

Dos dels voluntaris que s’hi van presentar ahir són Dídac Machado i Ivan Escalón. El primer explicava que hi havia anat aquest dissabte després de no haver-ho pogut fer la setmana passada. A la urbanització hi ha 47 cases afectades per les flames, 19 de les quals van cremar totalment i 28 més ho van fer de forma parcial. No va ser el cas de la seva, tot i que les pluges d’aquest divendres van posar al descobert que després del pas de les flames té goteres. Tot i això, com Escalón se sent afortunat davant d’altres veïns que ho han perdut tot amb l’incendi.

Ahir al matí, juntament amb el grup de voluntaris, van anar a diverses cases de veïns que havien demanat ajuda a través del grup de WhattsApp que han creat per a l’ocasió. En una de les actuacions que van fer, a mig matí, van retirar dos grans dipòsits de plàstic coberts amb una estructura metàl·lica i que havien estat malmesos pel foc. Els van retirar del jardí i els van deixar a peu de carrer, en espera que els poguessin recollir. De fet, ells mateixos expliquen que aquests dies a la urbanització hi ha alguns ferrovellers que recullen metalls que han quedat malmesos pel foc. Tot i que retiraven diferents materials, els dos voluntaris recorden que si hi ha tasques perilloses no les poden fer ells i que elements, com per exemple teulades que contenen amiant, tampoc no els retiren.

A la mateixa casa, també redreçaven una tanca metàl·lica que amb el foc havia quedat completament tombada, encara que ja advertien el seu propietari de la provisionalitat de la solució i que seria necessari adoptar una solució més definitiva.

La d’ahir, però, ja era l’última jornada en què els voluntaris feien aquest tipus de tasques a la urbanització. Segons explicava David Roldán, també ahir a les dues del migdia tancaven l’espai habilitat a l’entrada de la urbanització on s’ha centralitzat l’ajuda –s’hi rebia roba i altres objectes que poguessin necessitar els veïns afectats pel foc– i ha estat punt de trobada dels voluntaris. A partir d’ara, explicava Roldán, qui necessiti ajuda com la que ells han ofert aquests dies s’han de dirigir als serveis socials de l’Ajuntament del Pont de Vilomara.

A més, agraïa la involucració de tots els voluntaris que al llarg d’aquestes dies han ajudat els veïns de la urbanització.

També insistia que ara, dues setmanes després de l’incendi, és important vetllar per la salut psicològica. En aquest sentit explica que els afectats poden disposar del suport de persones especialitzades en aquest tipus de situacions, i diu que qui ho necessiti pot contactar amb ell mateix. Detalla, també, que demà es portarà a terme una sessió grupal.